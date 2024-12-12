Розумний вибір: 25 найкращих смартфонів 2024 року від недорогих до майже флагманів

Тести, порівняння, суперечки. Протестувавши десятки смартфонів і поглянувши на рік, що минає, не з позиції блогера, а реального власника, я склав список смартфонів, які, на мій погляд, коштують кожної витраченої копійки.

Зосереджуся лише на ключових особливостях, розділивши список на кілька категорій:

Смартфони до 5000 гривень

Смартфони до 10 000 гривень

Смартфони до 15 000 гривень

Смартфони до 25 000 гривень

Дозволю собі принагідно згадати і ті смартфони, які вийшли в недалекому минулому, але стали дуже привабливими за рахунок ціни, що знизилася.

Смартфони до 5000 гривень

Якби була моя воля, я назвав би лише один смартфон — Poco M6, який можна знайти за 5000 – 6000 гривень.

Процесор і дисплей (IPS, що важливо) в Poco одні з найкращих в цій ціновій категорії. До того ж, основна камера на 108 МП здатна робити хороші знімки, особливо якщо встановити Google Камеру з конфігурацією від Redmi Note 8 Pro.

Але якщо бути об’єктивним, то Realme Note 50 та Samsung Galaxy A05s теж будуть непоганим вибором.

Перший має відомий дизайн (за рахунок наслідування айфону) і справляється з усіма завданнями, окрім важких ігор (вина в тому процесор від Unisoc).

Другий дозволяє за невеликі гроші спробувати OneUI — систему, яка за останні роки справді стала кращою.

Не треба думати, що недорогий Samsung це знахідка. Типові риси дешевих смартфонів нікуди не поділися.

Наприклад, при поганому освітленні камера Galaxy A05s ні на що не здатна, а анімації в системі іноді дуже задумливі.

Знято на Samsung Galaxy A05S

Якщо потрібен смартфон дешевше 5000 гривень, то, на мій погляд, варіант лише один – Poco M5s.

Смартфони до 10 000 гривень

Не буду згадувати Poco M6 Pro, тому що мене можна буде запідозрити у упередженості.

Але дам пораду: якщо виберете собі якийсь смартфон до 10 000 гривень, просто порівняйте його з цією моделлю від Xiaomi.

В іншому дуже гарні:

TECNO Pova Neo 6 – відрізняється відмінним часом роботи (батарея на 7000 мАг), IPS-дисплеєм (120 Гц), цікавим дизайном та цілком продуктивним процесором.

Redmi Note 13 – смартфон для тих, хто хоче за мінімальний бюджет отримати прийнятні фотоможливості. Хвалити його продуктивність я не можу, але її буде достатньо більшості завдань.

Samsung Galaxy A15 або Xiaomi 14C, які зараз подаються консультантами в магазинах як безпрограшні варіанти, рекомендувати не буду.

Ціни на ці смартфони завищені, а недоліки можна було б пробачити, якби вони коштували тисячі на дві дешевше.

Смартфони до 15 000 гривень

Pixel 6 — нещодавно Google здивувала і дала цій моделі два додаткові роки оновлень Android, завдяки чому Pixel 6 став одним із найцікавіших смартфонів у даній категорії.

Зрозуміло, проблеми з нагріванням та низькою (щодо інших флагманів) продуктивністю нікуди не поділися.

Але це Pixel, і, як не крути, він є еталоном для багатьох виробників смартфонів у плані пристрою системи та програмного забезпечення. Камери навіть не згадую, бо це безперечний плюс.

Знято на Pixel 6

Якщо гаманець дозволяє, зверніть увагу на Pixel 7 – багато проблем Pixel 6 у ньому було вирішено.

У любителів Samsung варіант лише один – Galaxy A35, і я згоден з тим, що за ці гроші смартфон вийшов вельми гідним.

Знято на Realme 12 Pro Plus

Хороший дисплей, основна камера з оптичною стабілізацією, захист за стандартом IP67, хороша автономність – безперечні плюси цього смартфона.

Компанії Xiaomi та Realme традиційно дають найбільший вибір у даному бюджеті, але з усього різноманіття я виділив:

Realme 12 – звичайний, пересічний, але надійний та зрозумілий смартфон.

Poco X6 Pro – один із найкращих смартфонів 2024 року, на мій погляд.

Серед інших виробників гарні варіанти:

TECNO Camon 30

TECNO Pova 6 (а також 6 Pro та 6 Neo)

TECNO Camon 30S Pro

Infinix GT 20 Pro

Смартфони до 25 000 гривень (майже флагмани)

Якби йшлося про період розпродажів, до цієї категорії можна було б включити вдвічі більше смартфонів. Але я вирішив звузити список до самих:

Pixel 8 — все ще актуальний, компактний, не має проблем із продуктивністю та камерами, а також має всі нові програмні фішки від Google.

У цьому кольорі Pixel 8 особливо добрий.

Poco F6. Ціна в роздріб завищена, але це відмінний варіант для тих, хто хоче і продуктивне залізо, і камери гідного рівня.

Realme 12 Pro (і 12 Pro Plus) – найкращі смартфони середнього сегмента в частині фотозйомки. Навіть Pixel не завжди витримує порівняння.

Знято на iPhone SE (2020)

TECNO Camon 30 Premier 5G – камерофон з потужним процесором. Однак софт камери поки що не розкриває потенціал об’єктивів.

Samsung Galaxy A55 – Навколопреміальний смартфон, який впорається з усіма завданнями, але краще доплатити і взяти Galaxy S24.

З мінусів – не найкраща якість відео в 4K (шуми та розфокус у складних сценах).

Huawei P60 Pro. Чесно зізнаюся, не тестував, але чув багато позитивних відгуків. Не згадати цей смартфон просто не можна.

OnePlus 12R. Глобальна версія дорога, але за 25 – 30 тисячі гривень цей смартфон стане чудовим придбанням.

Знято на Poco X6 Pro

Realme GT7 Pro – включаю цей смартфон у список лише тому, що на початку року його ціна (на торгових майданчиках) знизитиметься до прийнятних значень. А поки що можу сказати так: Смартфон дуже хороший, але не за ту ціну, що за нього просять.