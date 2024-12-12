Чому взимку механіка може заткнути за пояс коробку автомат: з такими аргументами не посперечаєшся

Взимку навантаження на автомобіль, особливо на деякі найбільш важливі його деталі та системи, суттєво збільшується. Візьмемо хоча б коробку передач, з якою після довгої стоянки на морозі вкрай складно «працювати». Через загущення мастила під впливом морозу, перемикати передачі стає набагато тяжче, ніж у теплу погоду. Та якщо порівнювати механічну та автоматичну коробки передач, механіка взимку є набагато кращим вибором.

У чому переваги механіки перед автоматом?

Насправді причин обрати механічну коробку передач є чимало. Проте особливо актуальне це питання взимку, оскільки саме в холодну пору року водій може повною мірою відчути всі переваги механіки. Серед них:

Менша зношуваність деталей

Взимку будь-яку коробку передач потрібно спершу прогріти, щоб трансмісійна рідина стала не такою густою. Однак зробити це можна лише на механіці. На автоматі рідина ефективно прогріється лише під час руху. Та якщо після довгої стоянки на морозі щоразу різко рушати, швидке зношування деталей гарантоване. Саме тому механічні коробки передач значно довговічніші і можуть злагоджено працювати протягом всього терміну експлуатації автівки. Натомість коробки автомат часто виходять з ладу вже після перших 100 тис. км.

Не потрібно часто міняти трансмісійну рідину

Водіям автівок на автоматі доводиться щовесни міняти трансмісійну рідину, адже за зиму у ній накопичуються продукти зношування. З механікою такої потреби не виникає через значно меншу зношуваність деталей. Тож власники автівок на механічних коробках передач можуть суттєво зекономити цьому витратному матеріалі.

Економія пального

Не варто забувати і про той факт, що автівки на механіці споживають менше пального, ніж машини на автоматі. І хоч взимку витрати палива в будь-якому випадку збільшуються, механіка все ж може зекономити автовласнику чималу суму.

Легше вибратися зі снігової пастки

Якщо взимку ви застрягнете в снігу, механічна коробка дозволить звільнитися з цієї «пастки» навіть без сторонньої допомоги. Для цього потрібно розкачати автівку, швидко переключаючись з першої передачі на задній хід. З автоматом такий трюк точно не пройде, адже це призведе до перегріву трансмісії. Також автівки на механіці значно краще можуть впоратися із заїздом на високий бордюр.

Можна виконувати буксування

Тягнути причіп чи буксувати іншу автівку найзручніше із механічною коробкою. Плавно прискорюючись, водій зберігає зчеплення від передчасного зношування. Та й проїхати із додатковим навантаженням такі машини можуть значно більше. Натомість деякі коробки автомат взагалі не створені для буксування. Навантаження на трансмісію буде просто шаленим і може призвести до поломки пристрою.