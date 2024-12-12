6 ознак, які видають авто після ДТП: можна більше не боятися купувати машину «з рук»

Придбання автівки «з рук» – це завжди ризик. Далеко не всі технічні проблеми машини можна виявити при звичайному огляді. Крім того на ній може бути скручений пробіг. Але немає нічого гіршого, ніж придбати автівку, яка побувала в ДТП. Вона може приховувати у собі стільки потенційних проблем, що перетвориться для нового власника у грошову чорну діру.

Як визначити, що машина побувала в ДТП?

Звісно ж, можна перевірити авто у доступних базах і таким чином дізнатися, чи не «засвітилось» воно у якомусь ДТП. Але ж власник міг просто не зафіксувати аварію, тому 100% гарантії така перевірка не дасть. Та є інші способи дізнатися правду. Спеціаліст з ремонту автівок розповів, по яким ознаками можна зрозуміти, що машина побувала в ДТП.

Дані товщиноміра

Якщо перевіряти цим пристроєм кузов автівки, яка фарбувалася лише на заводі, то він покаже близько 70-150 мкм. Якщо ж на екрані з’явиться значення, більше за 200 мкм – автівку точно підфарбовували. А показник 500 мкм і більше може свідчити про шпаклювання кузова.

Фари

Різні фари або неспівпадіння їх року випуску із роком випуску автівки також є ознакою «темного минулого» цього транспортного засобу. Фари просто так не міняють, тож скоріш за все машина таки побувала в ДТП.

Шини

Нерівномірне зношування протектора – це ознака порушення «розвалу-сходження». Найчастіше воно свідчить про неякісне та нерегулярне технічне обслуговування автівки. Однак геометрія кузова могла порушитися й після ДТП.

Зварні шви

Відрізнити заводський зварний шов від того, що залишився від ручної зварки, насправді не так вже й складно. Тож якщо зварні шви на машині відрізняються між собою – це привід задати власнику незручне питання.

Емблеми

Якщо на кришці багажника чи задніх дверях автівки відсутні якісь емблеми чи накладки, наприклад значок марки автівки, її моделі тощо, це також повинно вас насторожити. Адже їх могли зняти через серйозні пошкодження, які машина отримала під час ДТП.

Кермо та подушки безпеки

Коли спрацьовує подушка безпеки, рвуться шви. Тож якщо уважно придивитеся до керма, особливо ділянки з надписом AIRBAG, та бокових частин сидінь, отримаєте відповідь на заповітне питання.