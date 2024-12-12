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Не треба чекати до 60: частина українців може вийти на пенсію значно раніше

Yulia12.12.2024
пенсія

В Україні загальноприйнятий вік виходу на пенсію – 60 років. Однак, існує категорія людей, які мають право на так звані “спеціальні пенсії” і можуть піти на заслужений відпочинок значно раніше. Згідно з наявними даними, близько 53,5 тисяч українців отримали право на пенсію ще до досягнення 45-річного віку. До цієї категорії належать, зокрема, працівники прокуратури, військові та особи з інвалідністю.

Деталі

Судді в середньому можуть розраховувати на пенсію у віці 55 років, а прокурори – у 47 років. Проте, є й такі, хто йде на пенсію ще раніше – навіть до 40 років. Цікаві дані, надані Пенсійним фондом України, свідчать про те, що витрати на виплату “спеціальних” пенсій у 2024 році становлять 119,3 мільярда гривень. Ці кошти могли б бути використані для підвищення пенсій усіх українців до рівня не нижче фактичного прожиткового мінімуму.

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пенсія

Журналісти провели розслідування щодо осіб, які мають право на так звані “спеціальні пенсії”. Виявилося, що серед них багато досить молодих людей. Наприклад, Ярослав Захарченко, який працював прокурором у Києві, отримав право на пенсію у віці 29 років, маючи лише 9 років стажу. Це стало можливим завдяки тому, що він оформив інвалідність.

Спочатку Пенсійний фонд України відмовив Захарченку у виплаті пенсії за спеціальним законом про прокуратуру. Однак, через суд він домігся свого. Тепер молодий чоловік щомісяця отримує пенсію у розмірі понад 20 тисяч гривень. Варто зазначити, що це далеко не максимальний розмір пенсії для прокурорів. Деякі з них отримують до 90 тисяч гривень на місяць.

Серед прокурорів спостерігається тенденція оформлення інвалідності для дострокового виходу на пенсію. Близько 10% прокурорів, які вийшли на пенсію, мають інвалідність. Це дозволяє їм отримувати повну прокурорську пенсію, маючи відносно невеликий стаж роботи — всього 10 років.

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Yulia12.12.2024
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