Не треба чекати до 60: частина українців може вийти на пенсію значно раніше

В Україні загальноприйнятий вік виходу на пенсію – 60 років. Однак, існує категорія людей, які мають право на так звані “спеціальні пенсії” і можуть піти на заслужений відпочинок значно раніше. Згідно з наявними даними, близько 53,5 тисяч українців отримали право на пенсію ще до досягнення 45-річного віку. До цієї категорії належать, зокрема, працівники прокуратури, військові та особи з інвалідністю.

Деталі

Судді в середньому можуть розраховувати на пенсію у віці 55 років, а прокурори – у 47 років. Проте, є й такі, хто йде на пенсію ще раніше – навіть до 40 років. Цікаві дані, надані Пенсійним фондом України, свідчать про те, що витрати на виплату “спеціальних” пенсій у 2024 році становлять 119,3 мільярда гривень. Ці кошти могли б бути використані для підвищення пенсій усіх українців до рівня не нижче фактичного прожиткового мінімуму.

Журналісти провели розслідування щодо осіб, які мають право на так звані “спеціальні пенсії”. Виявилося, що серед них багато досить молодих людей. Наприклад, Ярослав Захарченко, який працював прокурором у Києві, отримав право на пенсію у віці 29 років, маючи лише 9 років стажу. Це стало можливим завдяки тому, що він оформив інвалідність.

Спочатку Пенсійний фонд України відмовив Захарченку у виплаті пенсії за спеціальним законом про прокуратуру. Однак, через суд він домігся свого. Тепер молодий чоловік щомісяця отримує пенсію у розмірі понад 20 тисяч гривень. Варто зазначити, що це далеко не максимальний розмір пенсії для прокурорів. Деякі з них отримують до 90 тисяч гривень на місяць.

Серед прокурорів спостерігається тенденція оформлення інвалідності для дострокового виходу на пенсію. Близько 10% прокурорів, які вийшли на пенсію, мають інвалідність. Це дозволяє їм отримувати повну прокурорську пенсію, маючи відносно невеликий стаж роботи — всього 10 років.