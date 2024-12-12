Не надо ждать до 60: часть украинцев может выйти на пенсию значительно раньше

В Украине общепринятый возраст выхода на пенсию – 60 лет. Однако, существует категория людей, которые имеют право на так называемые «специальные пенсии» и могут уйти на заслуженный отдых значительно раньше. Согласно имеющимся данным, около 53,5 тысяч украинцев получили право на пенсию еще до достижения 45-летнего возраста. К этой категории относятся, в частности, работники прокуратуры, военные и лица с инвалидностью.

Детали

Судьи в среднем могут рассчитывать на пенсию в возрасте 55 лет, а прокуроры – в 47 лет. Однако, есть и такие, кто уходит на пенсию еще раньше – даже до 40 лет. Интересные данные, предоставленные Пенсионным фондом Украины, свидетельствуют о том, что расходы на выплату «специальных» пенсий в 2024 году составляют 119,3 миллиарда гривен. Эти средства могли бы быть использованы для повышения пенсий всех украинцев до уровня не ниже фактического прожиточного минимума.

Журналисты провели расследование в отношении лиц, имеющих право на так называемые «специальные пенсии». Оказалось, что среди них много достаточно молодых людей. Например, Ярослав Захарченко, который работал прокурором в Киеве, получил право на пенсию в возрасте 29 лет, имея всего 9 лет стажа. Это стало возможным благодаря тому, что он оформил инвалидность.

Сначала Пенсионный фонд Украины отказал Захарченко в выплате пенсии по специальному закону о прокуратуре. Однако, через суд он добился своего. Теперь молодой человек ежемесячно получает пенсию в размере более 20 тысяч гривен. Стоит отметить, что это далеко не максимальный размер пенсии для прокуроров. Некоторые из них получают до 90 тысяч гривен в месяц.

Среди прокуроров наблюдается тенденция оформления инвалидности для досрочного выхода на пенсию. Около 10% прокуроров, которые вышли на пенсию, имеют инвалидность. Это позволяет им получать полную прокурорскую пенсию, имея относительно небольшой стаж работы – всего 10 лет.