Залежатиме від міста чи сила: з 1 січня вартість доставки газу для українців зміниться

Хоча вартість транспортування газу додому залишиться незмінною, з початку 2025 року українці помітять зміни в своїх платіжках. Особливо відчують збільшення витрат мешканці невеликих населених пунктів, які активно використовують газ для опалення.

Більш детальну інформацію про причини цих змін та їх наслідки можна знайти в нашому матеріалі.

Щороку українці сплачують фіксовану суму за доставку газу. Однак, з наступного року ця сума буде переглянута. Частина споживачів може очікувати збільшення витрат, в той час як інші, які зменшили споживання газу, можуть побачити зменшення суми в платіжці.

Період, за який розраховується вартість доставки газу, називається “газовим роком” і триває з 1 жовтня по 30 вересня. Тому, сума в платіжці, яку ми побачимо у 2025 році, буде залежати від обсягу спожитого газу за період з жовтня 2023 року по вересень 2024 року.

Загальна сума за доставку газу складається з двох складових: тарифу на доставку та обсягу спожитого газу. Хоча тариф залишається незмінним, обсяг споживання, який безпосередньо впливає на кінцеву суму, може змінюватися.

Дізнатися свій тариф можна на сайті газопостачальної компанії або переглянувши платіжку. Тарифи можуть відрізнятися в різних регіонах і залежать від багатьох факторів, таких як протяжність газових мереж та кількість споживачів.

Для прикладу, розглянемо середньостатистичну сім’ю, яка проживає в будинку площею 100 квадратних метрів. Залежно від регіону, сума в платіжці за доставку газу для такої сім’ї може суттєво відрізнятися.

Отже, на будинок площею 100 квадратів узимку можна витрачати до 500 кубів газу на опалення. Крім того, на родину з трьох осіб ще 31,5 кубометра витрачатиметься на приготування їжі та підігрів води. Тож у сумі взимку щомісяця така родина витрачатиме близько 531,5 кубометра газу (з жовтня по квітень) та 31,5 кубометра у “теплий сезон” (із травня по вересень).

У середньому це сім “холодних” та п’ять “теплих” місяців. Отже, за рік така родина використовуватиме 3878 кубометрів газу. Це 323,1 кубометра щомісяця. Саме за доставку такого об’єму газу треба буде платити щомісяця. Далі сума в платіжці залежатиме від регіону.

Якщо це будинок у Харкові, то за доставку газу доведеться платити 138,9 грн на місяць. Якщо ж у Кропивницькому – 481,4 грн. У Миколаєві – 642,9 грн. Сам тариф залежить від багатьох факторів: протяжності мереж, кількості споживачів, обладнання і т.д. Чим більші мережі й чим менше споживачів, тим вищий тариф. Саме тому в найбільш густонаселеному Києві найнижчий тариф на доставку блакитного палива в Україні – 0,384 грн.

Вартість доставки газу залежить від багатьох факторів, включаючи протяжність газових мереж, кількість споживачів та інші технічні характеристики. Саме тому в густонаселених містах, таких як Київ, тарифи на доставку газу найнижчі в Україні.