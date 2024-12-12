Будет зависеть от города или сила: с 1 января стоимость доставки газа для украинцев изменится

Хотя стоимость транспортировки газа домой останется неизменной, с начала 2025 года украинцы заметят изменения в своих платежках. Особенно почувствуют увеличение расходов жители небольших населенных пунктов, которые активно используют газ для отопления.

Более подробную информацию о причинах этих изменений и их последствиях можно найти в нашем материале.

Ежегодно украинцы платят фиксированную сумму за доставку газа. Однако, со следующего года эта сумма будет пересмотрена. Часть потребителей может ожидать увеличения расходов, в то время как другие, которые уменьшили потребление газа, могут увидеть уменьшение суммы в платежке.

Период, за который рассчитывается стоимость доставки газа, называется «газовым годом» и длится с 1 октября по 30 сентября. Поэтому, сумма в платежке, которую мы увидим в 2025 году, будет зависеть от объема потребленного газа за период с октября 2023 года по сентябрь 2024 года.

Общая сумма за доставку газа состоит из двух составляющих: тарифа на доставку и объема потребленного газа. Хотя тариф остается неизменным, объем потребления, который непосредственно влияет на конечную сумму, может меняться.

Узнать свой тариф можно на сайте газоснабжающей компании или просмотрев платежку. Тарифы могут отличаться в разных регионах и зависят от многих факторов, таких как протяженность газовых сетей и количество потребителей.

Для примера, рассмотрим среднестатистическую семью, которая проживает в доме площадью 100 квадратных метров. В зависимости от региона, сумма в платежке за доставку газа для такой семьи может существенно отличаться.

Таким образом, на здание площадью 100 квадратов зимой можно потратить до 500 кубов газа на отопление. Кроме того, на семью из трех человек еще 31,5 кубометра будет тратиться на приготовление пищи и подогрев воды. Итак, в сумме зимой ежемесячно такая семья будет тратить около 531,5 кубометров газа (с октября по апрель) и 31,5 кубометра в “теплый сезон” (с мая по сентябрь).

В среднем, это семь “холодных” и пять “теплых” месяцев. За год такая семья будет использовать 3878 кубометров газа. Это 323,1 кубометра ежемесячно. Именно за доставку такого объема газа нужно будет платить ежемесячно. Далее сумма в платежке будет зависеть от региона.

Если это здание в Харькове, то за доставку газа придется платить 138,9 грн в месяц. Если в Кропивницком – 481,4 грн. В Николаеве – 642,9 грн. Сам тариф зависит от многих факторов: протяженности сетей, количества потребителей, оборудования и т.д. Чем больше сети и чем меньше потребителей, тем выше тариф. Именно поэтому в самом густонаселенном Киеве низкий тариф на доставку голубого топлива в Украине – 0,384 грн.

Стоимость доставки газа зависит от многих факторов, включая протяженность газовых сетей, количество потребителей и другие технические характеристики. Именно поэтому в густонаселенных городах, таких как Киев, тарифы на доставку газа самые низкие в Украине.