Електрика буде дорогою або світла не буде зовсім: стало відомо до чого готуватися українцям в 2025 році

Українців, які споживають електроенергію в побуті, незабаром можуть змусити платити за неї ринкові ціни. Це єдиний вихід, щоб уникнути повного відключення електроенергії в країні. Орієнтовно, такі зміни варто очікувати протягом наступних півтора років, як прогнозує директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За словами Олександра Харченка, перехід на ринкові тарифи для побутових споживачів, швидше за все, відбуватиметься поступово, а не одночасно.

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Експерт впевнений, що Україна незабаром перейде на ринкові тарифи на електроенергію. Він пояснює це тим, що альтернативи практично немає: або ми платимо ринкові ціни, або залишаємося без світла. Такий перехід, за його прогнозами, відбудеться протягом наступного року або півтора.

Хоча більшість споживачів можуть очікувати підвищення тарифів, експерт зазначає, що деякі категорії населення можуть навіть заплачувати менше. Проте, загальна тенденція така, що всі будуть купувати електроенергію за ринковими цінами.

Для того, щоб згладити негативний вплив підвищення тарифів на вразливі верстви населення, експерт пропонує запровадити адресну підтримку. Наприклад, компенсувати більшу частину витрат на електроенергію для ветеранів та пенсіонерів. Це, за його словами, буде більш економічно ефективним для державного бюджету, ніж підтримувати низькі тарифи для всіх.

Досвід інших країн показує, що перехід на ринкові тарифи призводить до скорочення споживання електроенергії. Для України, яка зараз стикається з енергетичною кризою, це може бути дуже корисним.

У ЗМІ вже з’явилася інформація про можливе підвищення тарифу на електроенергію до 6,5 гривень за кіловат-годину. Таке підвищення пов’язане з необхідністю виконання міжнародних зобов’язань України та переходу на ринкові відносини в енергетичному секторі.

Україна стоїть на порозі енергетичної реформи, яка передбачає перехід на ринкові тарифи на електроенергію. Цей крок є необхідним для стабілізації енергетичної системи, але вимагає впровадження заходів соціальної захисту для найбільш вразливих категорій населення.