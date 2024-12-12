Чому не варто користуватись ноутбуком у автівці: 3 вагомі причини

Користування ноутбуком під час поїздки на автомобілі – це для багатьох людей цілком звична справа. Наприклад вам терміново потрібно доробити якусь роботу, яку не було часу виконати вдома. Тож замість нудьгувати у таксі, ви дістаєте ноутбук та використовуєте час у дорозі із користю.

Проте спеціалісти в галузі комп’ютерної техніки стверджують, що користування ноутбуком в таких умовах – не найкраща ідея. І у них є вагомі аргументи. Чому не варто користуватися ноутбуком у транспорті, що рухається і до яких наслідків це може призвести?

Пошкодження жорсткого диску

Під час використання ноутбук радять розміщувати на гладкій і твердій поверхні. Та головне, щоб ця поверхня була стабільною, не тряслася і не вібрувала.

Якщо ж цих умов не дотримати, зчитуюча головка ноутбука може пошкодити вінчестер. Особливо чутливими до таких пошкоджень є портативні комп’ютери із жорстким диском старого зразка.

Поломка в результаті падіння

Під час поїздки на авто може трапитись що завгодно. Наприклад автомобіль різко пригальмує, увійде в поворот чи стрімко набере швидкість. За таких умов немає жодних гарантій, що ви зможете втримати лептоп на колінах.

Падіння ноутбука може мати цілу низку сумних наслідків. Наприклад, відламається кришка, розіб’ється монітор, і це ще далеко не всі варіанти. В деяких із цих випадків пристрій взагалі не підлягатиме ремонту.

Перегрів чи переохолодження

Існує також ризик забути ноутбук у таксі чи навіть власній автівці. У першому випадку ви можете більше ніколи його не побачити. Лептоп залишиться цілим і неушкодженим, проте користуватись ним буде вже хтось інший.

Якщо ж портативний комп’ютер забути в салоні авто, йому загрожуватимуть природні чинники. У спеку він може занадто сильно нагрітися, а в морозну погоду навпаки – переохолодитися. І те, і друге не найкращим чином позначиться на технічному стані пристрою.