Як пришвидшити роботу смартфона шляхом збільшення оперативної пам’яті без встановлення Root

Пам’ять смартфона – найважливіший елемент. Саме в ній зберігаються необхідні файли для функціонування пристрою та вирішення різних завдань користувача. У наш час виробники мобільних гаджетів розширюють обсяг сховища, де містяться додатки, музика, відео, зображення тощо. Розробники прагнуть збільшити оперативну пам’ять. Її дійсно виявляється недостатньо, хоча спочатку експлуатації нового смартфона це помітити проблематично. У статті докладно розберемо два моменти: як збільшити оперативну пам’ять на телефоні Android і навіщо це взагалі потрібно робити.





Ручне очищення оперативної пам’яті

Насамперед спробувати збільшити вільну оперативну пам’ять на Android рекомендується вручну. Оптимізація ОЗП необхідна смартфонам, тому що в них не передбачено можливості встановлення додаткових плат, як це робиться з ПК.

Очищення «оперативки» проводиться за рахунок закриття програм, що не використовуються. Робиться це так:

Відкрити меню запущених програм (зробивши свайп знизу вгору або натиснувши відповідну кнопку);

Натиснути «Закрити все» або значок «Х» або закрити окремі програми (потягнувши відповідну вкладку вгору або вбік).

Ця процедура триває лише кілька секунд. Проводити її рекомендується регулярно, не залишаючи активними десятки програм.

Робота з програмами

Говорячи про те, чи можна збільшити обсяг оперативної пам’яті, варто відзначити ще один важливий аспект. Справа в тому, що існує ряд додатків, які не відображаються у списку запущених, проте активно залучені ОЗП. Відключивши або видаливши їх, збільшення так званої «оперативки» може не знадобитися.

Збільшення ОЗП у разі проводиться так:

Перейти в налаштування смартфона та відкрити розділ з програмами;

Натиснути на пункт робочих утиліт (відобразяться програми, що залучили «оперативку» зараз);

Вибрати будь-яку програму та натиснути кнопку «Зупинити».

Після виконання цих дій робота утиліти призупиниться до наступного її запуску. Це непогано заощадить оперативну пам’ять та дозволить смартфону швидше реагувати на команди користувача.

Якщо в списку робочих присутні програми, які користувачеві непотрібні зовсім, їх рекомендується видалити. Необхідність такої процедури пояснюється ймовірністю наявності опції автозапуску окремого програмного забезпечення, через що ОЗП навантажується без відома користувача.

Використання сторонніх програм

Ручна оптимізація не завжди дає потрібний результат. Тому користувачеві пропонується можливість випробувати очищення оперативної пам’яті Android за допомогою стороннього софту. На сьогодні у відкритому доступі в офіційному магазині Play Market є чимало утиліт, які дають змогу видалити непотрібні елементи.

Ці програми дозволяють очистити сміття, що накопичилось в пам’яті смартфона і заважає його повноцінному функціонуванню. Деякі утиліти пропонують окреме видалення непотрібних елементів саме із ОЗП. Крім того, за допомогою такого софту рекомендується регулярно виконувати функції прискорення та охолодження. Вони справді дають позитивний результат, забезпечуючи швидкодію гаджета.

Технологія Virtual RAM

Перелічені методи забезпечують вільне місце RAM лише тимчасово. Однак існує унікальна технологія, що дозволяє по-справжньому збільшити обсяг пам’яті. Ця процедура стала застосовуватися на смартфонах після успішного проведення на комп’ютерах та ноутбуках, тому побоюватися її не варто.

Virtual RAM не потребує втручання в апаратну частину смартфона. Принцип роботи технології полягає у розподілі внутрішньої постійної пам’яті. Її частина починає використовуватись у вигляді додаткової оперативної. За підсумками обсяг ОЗП збільшується, а постійна пам’ять стає меншою.

Як наочний приклад наведемо таку ситуацію: смартфон має 6 Гб оперативної пам’яті та 64 Гб постійної. Користувач додає 5 Гб віртуальної «оперативки», в результаті отримуючи цілих 11 Гб ОЗУ та скорочуючи ПЗП (внутрішню постійну пам’ять) до 59 Гб.

Додаткову оперативну пам’ять потребують, як правило, гаджети початкового рівня, а також застарілі моделі з накопичувачами 16 Гб або 32 Гб. У таких випадках при скороченні внутрішньої постійної пам’яті для звичайних програм, мультимедійних та інших файлів залишиться мінімум вільного місця.

Увімкнення функції

Бажаючим скористатися технологією Virtual RAM доведеться зробити серйозну роботу. Раніше для її включення використовували сторонній софт, наприклад, програму ROEHSOFT RAM Expander і т.д. Однак такі утиліти вимагають root-права, які є далеко не у всіх користувачів.

Тому краще використовувати для розширення ОЗП стандартні можливості пристрою. В сучасності виробники самостійно розповсюджують цю функцію через ОТА-оновлення. Вона є не на всіх смартфонах. Але перевірити наявність опції можна через звичайні налаштування мобільного гаджета – в останніх версіях оновлень цей пункт з’являвся окремо.

На сьогоднішній день Virtual RAM вже є в деяких смартфонах Oppo, Realme, Samsung, ZTE, Xiaomi та ін.

Про можливість віртуального розширення «оперативки» варто дізнаватися у виробника смартфона, вказуючи конкретну модель. Як стверджують розробники, велика ймовірність відсутності подібних оновлень у ряду раніше випущених пристроїв.