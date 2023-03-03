Маску не дозволили вживлювати чіпи в мозок людей

За даними Reuters, компанія Neuralink, заснована Елон Маском для розробки імплантованих пристроїв, що об’єднують мозок людини з комп’ютером, отримала відмову FDA на свою заявку на тестування нейрочіпів на людях.

FDA висловило стурбованість якістю батарей для імплантатів, можливістю проникнення дротів у нецільові області мозку, а також процесом безпечного вилучення пристроїв. Однак ці побоювання висловили джерела, а не представники FDA.

Представники Neuralink не прокоментували це питання, але деякі припускають, що труднощі зі спілкуванням з FDA можуть бути частково пов’язані з культурою компанії, яка встановлює надзвичайно амбітні терміни для проривів. Незважаючи на цю невдачу, Neuralink, як і раніше, зосереджена на розвитку своєї технології, щоб зробити революцію в області інтерфейсів мозок-машина.