Названо дату презентації Samsung Galaxy S24

Одразу кілька джерел підтвердили, що захід відбудеться на початку 2024 року.

Корейське медіа Biz SBS розкрило точну дату проведення презентації Samsung Galaxy Unpacked – івент відбудеться 17 січня у США.

Цікаво, що перевірений інсайдер Ice Universe раніше називав 18 січня, але, враховуючи різницю у часі між Китаєм та США, обидва варіанти можуть бути правильними.

Ймовірно, Samsung вирішила випустити серію Galaxy S24 трохи раніше, щоб збільшити свої прибутки після уповільнення продажів напівпровідників.