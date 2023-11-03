Hardnews

Названо дату презентації Samsung Galaxy S24

03.11.2023
Менше хвилини
Samsung Galaxy S24 Ultra

Одразу кілька джерел підтвердили, що захід відбудеться на початку 2024 року.

Корейське медіа Biz SBS розкрило точну дату проведення презентації Samsung Galaxy Unpacked – івент відбудеться 17 січня у США.

Цікаво, що перевірений інсайдер Ice Universe раніше називав 18 січня, але, враховуючи різницю у часі між Китаєм та США, обидва варіанти можуть бути правильними.

Ймовірно, Samsung вирішила випустити серію Galaxy S24 трохи раніше, щоб збільшити свої прибутки після уповільнення продажів напівпровідників.

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03.11.2023
Менше хвилини
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