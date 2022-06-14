Смартфон Nothing – цікавий зовні і всередині екземпляр від творців OnePlus

Новий смартфон Nothing Phone (1) офіційно представлять 12 липня, хоча перша інформація про розробку з’явилась ще у лютому. Співзасновник бренду OnePlus започаткував проєкт Nothing минулого року, а оскільки смартфон має бути цікавим та неординарним, чутки навколо нього ширились із неймовірною швидкістю. Він матиме власну оболонку, унікальний дизайн та прийнятну ціну, а отже, буде цікавим для гаджетоманів.





Сьогодні ми знаємо, що новинка отримає оригінальний напівпрозорий корпус, досить збалансовані комплектуючі та відносно низьку вартість, як це було і з першими смартфонами OnePlus.

Ключовою перевагою пристрою з технічної точки зору став процесор Snapdragon 7 Gen 1, який є досить потужним та сучасним для виконання будь-яких завдань. Смартфон хизуватиметься 8 ГБ ОЗП та носієм даних на 128 ГБ. Nothing Phone (1) буде оснащено Amoled-дисплеєм з частотою оновлення кадрів у 90 Гц, роздільною здатністю Full HD+, HDR10+ та іншими фішками. Він отримає подвійну камеру з роздільною здатністю до 64 Мп, а фронтальний модуль обрано на 32 Мп.

Гаджету пророкують батарею з ємністю в 4500 мАг та підтримку швидкої дротової та бездротової зарядки. Програмною основою новинки стане операційна система Android 12 з фірмовим інтерфейсом Nothing OS, який значно вирізняється від оболонок конкурентів оригінальним та лаконічним виглядом. Скоріш за все, і енерговитрати у такої оболонки будуть меншими за рахунок мінімалістичності інтерфейсу. Зауважимо, що система буде відкритою, тобто користувачі смартфонів на Android матимуть змогу інсталювати цей лаунчер.

У Британії та Німеччині вже знайшлись оператори мобільного зв’язку, що співпрацюватимуть з брендом та просуватимуть його у своїх країнах. Nothing Phone (1) вироблятиметься та продаватиметься насамперед в Індії. Виготовлення і продаж продукту в межах однієї країни дасть змогу виробникові зменшити витрати на збірку телефону та вирішити без фінансових втрат митні питання.