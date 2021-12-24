Нетбуки повернулися: вийшов міні-лептоп із дуже хорошим залізом на Windows

Пам’ятаєте нетбуки? Компактні пристрої для виходу в інтернет були на піку популярності 10-13 років тому, але поступово програли конкуренцію планшетам та смартфонам із великими екранами. Так ось, схоже китайський бренд Chuwi, який має непоганий попит на просторах AliExpress, вирішив їх відродити. Тільки в більш сучасному форм-факторі.





Днями фірма представила Minibook X – дуже компактний ноутбук-трансформер із пристойним залізом, який ідеально підійде на роль портативного лептопа для роботи чи навчання.

Характеристики Chuwi Minibook X

Девайс оснащений мініатюрним 10.8-дюймовим IPS-екраном з розширенням 2К та тонкими рамками, він займає 90% площі лицьової панелі. Вебку встановили у крихітному вирізі у лівому верхньому кутку – це перший ноутбук із подібною веб-камерою на ринку. Погодьтеся, виглядає вона куди гармонійніше чубчика в нових MacBook Pro.

Ще одна особливість Minibook X – складна конструкція. Його дисплей можна відкидати на 360 градусів та використовувати в режимі планшета. Сам екран сенсорний , підтримується введення за допомогою цифрового пера, але поки немає інформації, чи буде входити стілус в комплект поставки пристрою.

Новинка відрізняється компактними розмірами 244×168×17,8 мм, вага – приблизно 900 г.

У такому мініатюрному корпусі виробнику вдалося розмістити гарне залізо. За швидкодію відповідає 4-ядерний процесор останнього покоління Intel 11th Celeron N5100 з тактовою частотою від 1.1 до 2.8 ГГц, який працює в парі з 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та SSD-накопичувачем на 512 ГБ.

Лептоп отримав клавіатуру без цифрового блоку, 3.5 мм роз’єм і порт Type-C з підтримкою швидкої 45-ватної зарядки, що дозволить заряджати його прямо від адаптера живлення сучасних смартфонів.

Ціна та дата виходу Chuwi Minibook X

Офіційну дату релізу ультрабука поки не оголошено, Chuwi обіцяє вже скоро почати продавати його на своєму офіційному сайті (зараз там стоїть таймер з 20-денним відліком). А ось ціна є і вона цілком адекватна: ноут оцінили в $599.