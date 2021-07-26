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Названо ТОП-10 неймовірно дорогих телефонів в 2021 році: лідирують iPhone

26.07.2021
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Якщо ви думаєте, що ваш телефон дорогий, то подумайте ще раз! Нові смартфони можуть коштувати більше 1000 доларів, що для більшості людей дуже багато. Але не для власників телефонів з цього списку.


Насправді є мобільні телефони, в основному айфони, які вартують і продаються більш ніж за 1 мільйон доларів (приблизно 27 мільйонів гривень).

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Так що підготуйтеся, оскільки цей список з 10 найдорожчих телефонів в світі викличе сильне здивування!

Список телефонів і цифр, згаданих нижче, був складений з різних джерел по всьому інтернету, таких як Luxhabitat, Value Walk & Marketing91.

Це 10 найдорожчих телефонів в світі:

10. Virtue Signature Cobra – $ 310 000

Першим найдорожчим телефоном в нашому списку є Virtue Signature Cobra.

Компанія Virtue має репутацію виробника одних з кращих розкішних телефонів в світі, і їх фірмове видання Cobra edition не є винятком.

Signature Cobra входить в обмежену серію з восьми телефонів, кожен з яких коштує 310 000 доларів (майже 8,5 млн. грн.).

Він був виготовлений французькою ювелірною компанією Boucheron Vertu і зібраний вручну в Сполученому Королівстві.

Крім того, що сам телефон покритий золотом, найяскравіша і декоративна деталь, Кобра, яка обвиває гаджет, зроблена з чистого золота і містить чотири сотні тридцять дев’ять рубінів і два смарагди.

9. Goldvish Revolution – $ 488 150

Наступний в списку – вражаючий телефон за 488 150 доларів від Goldvish, популярного шведського бренду.

Revolution є частиною серії з тридцяти двох одиниць і є одним з найдорожчих телефонів, які коли-небудь були створені.

Форма телефону помітно відрізняється від більшості, що трохи додає йому ексклюзивності.

Крім того, він виготовлений з білого і рожевого золота, тонкої шкіри, діамантів і має вітрину з сапфірового скла.

Якщо цього вам недостатньо, в телефоні також є знімний аналоговий годинник Фредріка Жувено.

Якщо у вас є зайвих майже півмільйона доларів, то чому б не потішити себе! 😅

8. Gresso Luxor Las Vegas – 1 мільйон доларів

На восьмому місці у нас джекпот Лас-Вегаса від Gresso (на головному фото до даної статті), всесвітньо відомого дизайнера аксесуарів.

За ціцлий $ 1 млн ви можете володіти одним з найдорожчих телефонів в світі.

Це частина серії обмеженого тиражу, що складається всього з трьох одиниць; кожен телефон поставляється зі своїм унікальним номером, вигравіруваним на зворотному боці.

Телефон зроблений зі сто вісімдесяти грамів золота і чорних діамантів, кожен по 45,5 карата.

Якщо ви любите, щоб ваш телефон мав різні текстури, то задня панель зроблена з дорогоцінного дерева двохсотлітнього африканського дерева.

Крім того, кожна клавіша на телефоні була прикрашена вручну відполірованими 32-каратним дорогоцінними сапфірами.

7. Goldvish Le Million – $ 1 млн

Наступний телефон, який подолає позначку в 1 мільйон доларів – Le Million від відомого люксового бренду Goldvish.

На момент свого виходу Le Million завоював місце в Книзі рекордів Гіннеса за те, що був найбільш ексклюзивним і найдорожчим телефоном в світі.

Телефон був розроблений Еммануелем Гуейтом, дизайнером ювелірних виробів і годинників.

Він зроблений з 18-каратного білого золота і прикрашений 120-каратним діамантами марки ВВС-1, а його дисплей прикритий сапфіровим склом.

Отримати в свої руки один з них буде непросто, оскільки Goldvish випустила тільки три телефони в рамках обмеженої серії.

6. Diamond Crypto Смартфон – $ 1,3 млн

Смартфон Diamond Crypto колись вважався найдорожчим телефоном в світі.

Телефон був розроблений компанією Aloisson і виготовлений АТ Ancort.

Велика частина мобільного телефону складається з цільної платини, в той час як його логотип і кнопка home зроблені з рожевого золота.

Крім того, в телефоні є п’ятдесят діамантів, в тому числі 10 рідкісних блакитних діамантів.

Невелика кількість дерева, яке розміщене з боків телефону, зроблено з чорного дерева Macassar.

Крім супер розкішної естетики телефону, програмне забезпечення, яке він використовує, було розроблено спеціальною технологією шифрування, щоб зберегти конфіденційну інформацію власника в безпеці.

5. iPhone 3G Kings – 2,5 мільйона доларів

П’ятим найдорожчим телефоном в світі є iPhone 3G Kings Button, який продається за колосальні 2,5 мільйона доларів.

Телефон був розроблений австрійським дизайнером Петером Аліссоном і виготовлений з 18-каратного жовтого, білого і рожевого золота.

Смужка білого золота, яка проходить по всьому краю телефону, прикрашена 138 діамантами.

Мабуть, найбільш значною і екстравагантною особливістю iPhone є 6,6-каратний діамант одинарної обробки, який був використаний для заміни оригінальної кнопки home в цьому iPhone.

Якщо натискання на діамант в 6,6 карата для переміщення ваших додатків – це не розкіш, то ми не знаємо, що це таке!

Телефон вважається одним з найкрасивіших телефонів на ринку і дуже популярний серед телефонних фанатиків.

4. Goldstriker iPhone 3GS Supreme – 3,2 мільйона доларів

Подібно кнопці 3G Kings, Goldstriker 3GS Supreme має багато з тих самих функцій, але включає в себе більше карат.

Телефон – ще одне вдале творіння Стюарта Хьюза, виготовлене з двохсот сімдесяти одного грама двадцятидвокаратного золота.

Цей iPhone містить сто тридцять шість діамантів, а логотип Apple на задній панелі телефону усипаний 53 діамантами.

Тепер, як і у “королівської кнопки”, у Goldstriker також є діамант однієї огранки для домашньої кнопки, але цей має колосальні 7,1 карата.

Якщо телефон не робить це за вас сам по собі, то його упаковка і те, як він представлений, можуть!

Коли ви купуєте Goldstriker iPhone 3GS Supreme, вам дадуть тверду гранітну коробку, зроблену з одного шматка граніту, прикрашену шкірою вищої якості і кашмірським золотом.

3. Stuart Hughes iPhone 4 Diamond Rose Edition – 8 мільйонів доларів

Гаджет під номером 3 – це ще одна спільна робота по дизайну iPhone від Стюарта Хьюза.

Цей iPhone 4 Diamond Rose Edition є третім за вартістю телефоном в світі.

Щоб зберегти його ексклюзивним, на сьогоднішній день було виготовлено тільки два телефони, кожен з яких був повністю адаптований для своїх власників.

Телефон виготовлений із цільного рожевого золота і включає в себе п’ятсот 100-каратних діамантів, а логотип Apple прикрашений п’ятдесятьма трьома діамантами.

Як і два попередніх телефони в нашому списку, кнопка “Додому” зроблена з цільного рожевого діаманта в 7,4 карата.

Якщо вам подобається ваша упаковка, то ви будете раді дізнатися, що 8 мільйонів доларів США також дадуть вам тверду гранітну презентаційну коробку, таку як Goldstriker Supreme і Kings Button.

2. Стюарт Хьюз iPhone 4s Elite Gold – $ 9,4 млн

Продовжуючи домінувати на ринку елітних телефонів і створюючи ще один з найдорожчих телефонів в світі, наступний iPhone Стюарта Хьюза коштує приголомшливі 9,4 мільйона доларів.

Можливість бути другим найдорожчим телефоном в світі, пов’язана з великою кількістю очікувань від нього. Проте, Elite Gold iPhone 4, безумовно, не розчарує.

Телефон ручної роботи покритий 500 стокаратними діамантами, а його задня панель і логотип виконані з 24-каратного золота.

Логотип також містить п’ятдесят три діаманта, щоб надати йому додатковий вау-фактор, а кнопка “Додому” зроблена з 8,6-каратного діаманта однієї огранки.

Якщо ви втратите цей 8,6-каратний одинарний діамант; тоді ви будете щасливі дізнатися, що ваші інвестиції в розмірі 9,4 мільйона доларів також принесуть вам додатковий 7,6-каратний одинарний діамант в якості резервної копії!

Тепер, на довершення всього, телефон поставляється в одній коробці. Насправді це скоріше скриня. Він зроблений з твердої платини зі справжніми полірованими шматочками оригінальної кістки динозавра Тиранозавра.

Він оброблений кількома рідкісними дорогоцінними каменями, такими як опали, Зірчастий Сонячний камінь, Рутиловий кварц, Чароіт і Пітерс.

1. Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond – $ 48,5 млн

Найдорожчим телефоном у світі є Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond Edition вартістю в неймовірних 48,5 мільйона доларів!

Falcon Supernova – це індивідуальний iPhone 6, представлений в 2004 році, покритий 24-каратним золотом і прикрашений одним потужним рожевим діамантом на задній панелі.

Він також покритий платиною і оснащений технологією запобігання злому, щоб захистити інформацію власника від небажаних сторонніх очей.

Надновий “Рожевий алмазний Сокіл” – це примарна позиція дружини найбагатшої людини Азії і власника індійської команди з крикету Ніти Амбані.

Це не найкрасивіший телефон в списку, але він все одно найдорожчий телефон в світі, тому він отримує перше місце!

Ось короткий огляд 10 найдорожчих телефонів в світі:

  • Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond – $ 48,5 млн
  • Стюарт Хьюз iPhone 4s Elite Gold – $ 9,4 млн
  • Stuart Hughes iPhone 4 Diamond Rose Edition- $ 8 млн
  • Goldstriker iPhone 3GS Supreme – $ 3,2 млн
  • iPhone 3G Kings Button – $ 2,5 млн
  • Diamond Crypto Smartphone – $ 1,3 млн
  • Goldvish Le Million – $ 1 млн
  • Джекпот Gresso Luxor Las Vegas – $ 1 млн
  • Золота революція – $ 488,150
  • Vertu Signature Cobra – $ 310 000

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26.07.2021
5 хв. на прочитання

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