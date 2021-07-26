Названо ТОП-10 неймовірно дорогих телефонів в 2021 році: лідирують iPhone

Якщо ви думаєте, що ваш телефон дорогий, то подумайте ще раз! Нові смартфони можуть коштувати більше 1000 доларів, що для більшості людей дуже багато. Але не для власників телефонів з цього списку.





Насправді є мобільні телефони, в основному айфони, які вартують і продаються більш ніж за 1 мільйон доларів (приблизно 27 мільйонів гривень).

Так що підготуйтеся, оскільки цей список з 10 найдорожчих телефонів в світі викличе сильне здивування!

Список телефонів і цифр, згаданих нижче, був складений з різних джерел по всьому інтернету, таких як Luxhabitat, Value Walk & Marketing91.

Це 10 найдорожчих телефонів в світі:

10. Virtue Signature Cobra – $ 310 000

Першим найдорожчим телефоном в нашому списку є Virtue Signature Cobra.

Компанія Virtue має репутацію виробника одних з кращих розкішних телефонів в світі, і їх фірмове видання Cobra edition не є винятком.

Signature Cobra входить в обмежену серію з восьми телефонів, кожен з яких коштує 310 000 доларів (майже 8,5 млн. грн.).

Він був виготовлений французькою ювелірною компанією Boucheron Vertu і зібраний вручну в Сполученому Королівстві.

Крім того, що сам телефон покритий золотом, найяскравіша і декоративна деталь, Кобра, яка обвиває гаджет, зроблена з чистого золота і містить чотири сотні тридцять дев’ять рубінів і два смарагди.

9. Goldvish Revolution – $ 488 150

Наступний в списку – вражаючий телефон за 488 150 доларів від Goldvish, популярного шведського бренду.

Revolution є частиною серії з тридцяти двох одиниць і є одним з найдорожчих телефонів, які коли-небудь були створені.

Форма телефону помітно відрізняється від більшості, що трохи додає йому ексклюзивності.

Крім того, він виготовлений з білого і рожевого золота, тонкої шкіри, діамантів і має вітрину з сапфірового скла.

Якщо цього вам недостатньо, в телефоні також є знімний аналоговий годинник Фредріка Жувено.

Якщо у вас є зайвих майже півмільйона доларів, то чому б не потішити себе! 😅

8. Gresso Luxor Las Vegas – 1 мільйон доларів

На восьмому місці у нас джекпот Лас-Вегаса від Gresso (на головному фото до даної статті), всесвітньо відомого дизайнера аксесуарів.

За ціцлий $ 1 млн ви можете володіти одним з найдорожчих телефонів в світі.

Це частина серії обмеженого тиражу, що складається всього з трьох одиниць; кожен телефон поставляється зі своїм унікальним номером, вигравіруваним на зворотному боці.

Телефон зроблений зі сто вісімдесяти грамів золота і чорних діамантів, кожен по 45,5 карата.

Якщо ви любите, щоб ваш телефон мав різні текстури, то задня панель зроблена з дорогоцінного дерева двохсотлітнього африканського дерева.

Крім того, кожна клавіша на телефоні була прикрашена вручну відполірованими 32-каратним дорогоцінними сапфірами.

7. Goldvish Le Million – $ 1 млн

Наступний телефон, який подолає позначку в 1 мільйон доларів – Le Million від відомого люксового бренду Goldvish.

На момент свого виходу Le Million завоював місце в Книзі рекордів Гіннеса за те, що був найбільш ексклюзивним і найдорожчим телефоном в світі.

Телефон був розроблений Еммануелем Гуейтом, дизайнером ювелірних виробів і годинників.

Він зроблений з 18-каратного білого золота і прикрашений 120-каратним діамантами марки ВВС-1, а його дисплей прикритий сапфіровим склом.

Отримати в свої руки один з них буде непросто, оскільки Goldvish випустила тільки три телефони в рамках обмеженої серії.

6. Diamond Crypto Смартфон – $ 1,3 млн

Смартфон Diamond Crypto колись вважався найдорожчим телефоном в світі.

Телефон був розроблений компанією Aloisson і виготовлений АТ Ancort.

Велика частина мобільного телефону складається з цільної платини, в той час як його логотип і кнопка home зроблені з рожевого золота.

Крім того, в телефоні є п’ятдесят діамантів, в тому числі 10 рідкісних блакитних діамантів.

Невелика кількість дерева, яке розміщене з боків телефону, зроблено з чорного дерева Macassar.

Крім супер розкішної естетики телефону, програмне забезпечення, яке він використовує, було розроблено спеціальною технологією шифрування, щоб зберегти конфіденційну інформацію власника в безпеці.

5. iPhone 3G Kings – 2,5 мільйона доларів

П’ятим найдорожчим телефоном в світі є iPhone 3G Kings Button, який продається за колосальні 2,5 мільйона доларів.

Телефон був розроблений австрійським дизайнером Петером Аліссоном і виготовлений з 18-каратного жовтого, білого і рожевого золота.

Смужка білого золота, яка проходить по всьому краю телефону, прикрашена 138 діамантами.

Мабуть, найбільш значною і екстравагантною особливістю iPhone є 6,6-каратний діамант одинарної обробки, який був використаний для заміни оригінальної кнопки home в цьому iPhone.

Якщо натискання на діамант в 6,6 карата для переміщення ваших додатків – це не розкіш, то ми не знаємо, що це таке!

Телефон вважається одним з найкрасивіших телефонів на ринку і дуже популярний серед телефонних фанатиків.

4. Goldstriker iPhone 3GS Supreme – 3,2 мільйона доларів

Подібно кнопці 3G Kings, Goldstriker 3GS Supreme має багато з тих самих функцій, але включає в себе більше карат.

Телефон – ще одне вдале творіння Стюарта Хьюза, виготовлене з двохсот сімдесяти одного грама двадцятидвокаратного золота.

Цей iPhone містить сто тридцять шість діамантів, а логотип Apple на задній панелі телефону усипаний 53 діамантами.

Тепер, як і у “королівської кнопки”, у Goldstriker також є діамант однієї огранки для домашньої кнопки, але цей має колосальні 7,1 карата.

Якщо телефон не робить це за вас сам по собі, то його упаковка і те, як він представлений, можуть!

Коли ви купуєте Goldstriker iPhone 3GS Supreme, вам дадуть тверду гранітну коробку, зроблену з одного шматка граніту, прикрашену шкірою вищої якості і кашмірським золотом.

3. Stuart Hughes iPhone 4 Diamond Rose Edition – 8 мільйонів доларів

Гаджет під номером 3 – це ще одна спільна робота по дизайну iPhone від Стюарта Хьюза.

Цей iPhone 4 Diamond Rose Edition є третім за вартістю телефоном в світі.

Щоб зберегти його ексклюзивним, на сьогоднішній день було виготовлено тільки два телефони, кожен з яких був повністю адаптований для своїх власників.

Телефон виготовлений із цільного рожевого золота і включає в себе п’ятсот 100-каратних діамантів, а логотип Apple прикрашений п’ятдесятьма трьома діамантами.

Як і два попередніх телефони в нашому списку, кнопка “Додому” зроблена з цільного рожевого діаманта в 7,4 карата.

Якщо вам подобається ваша упаковка, то ви будете раді дізнатися, що 8 мільйонів доларів США також дадуть вам тверду гранітну презентаційну коробку, таку як Goldstriker Supreme і Kings Button.

2. Стюарт Хьюз iPhone 4s Elite Gold – $ 9,4 млн

Продовжуючи домінувати на ринку елітних телефонів і створюючи ще один з найдорожчих телефонів в світі, наступний iPhone Стюарта Хьюза коштує приголомшливі 9,4 мільйона доларів.

Можливість бути другим найдорожчим телефоном в світі, пов’язана з великою кількістю очікувань від нього. Проте, Elite Gold iPhone 4, безумовно, не розчарує.

Телефон ручної роботи покритий 500 стокаратними діамантами, а його задня панель і логотип виконані з 24-каратного золота.

Логотип також містить п’ятдесят три діаманта, щоб надати йому додатковий вау-фактор, а кнопка “Додому” зроблена з 8,6-каратного діаманта однієї огранки.

Якщо ви втратите цей 8,6-каратний одинарний діамант; тоді ви будете щасливі дізнатися, що ваші інвестиції в розмірі 9,4 мільйона доларів також принесуть вам додатковий 7,6-каратний одинарний діамант в якості резервної копії!

Тепер, на довершення всього, телефон поставляється в одній коробці. Насправді це скоріше скриня. Він зроблений з твердої платини зі справжніми полірованими шматочками оригінальної кістки динозавра Тиранозавра.

Він оброблений кількома рідкісними дорогоцінними каменями, такими як опали, Зірчастий Сонячний камінь, Рутиловий кварц, Чароіт і Пітерс.

1. Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond – $ 48,5 млн

Найдорожчим телефоном у світі є Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond Edition вартістю в неймовірних 48,5 мільйона доларів!

Falcon Supernova – це індивідуальний iPhone 6, представлений в 2004 році, покритий 24-каратним золотом і прикрашений одним потужним рожевим діамантом на задній панелі.

Він також покритий платиною і оснащений технологією запобігання злому, щоб захистити інформацію власника від небажаних сторонніх очей.

Надновий “Рожевий алмазний Сокіл” – це примарна позиція дружини найбагатшої людини Азії і власника індійської команди з крикету Ніти Амбані.

Це не найкрасивіший телефон в списку, але він все одно найдорожчий телефон в світі, тому він отримує перше місце!

Ось короткий огляд 10 найдорожчих телефонів в світі: