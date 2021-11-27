Наскільки впливає вік SiM-карти на якість зв’язку для дзвінків та інтернету

Багато хто звикли міняти сім-карту тільки за крайньої необхідності, експлуатуючи один і той же модуль по кілька років поспіль. Правильно це чи ні? Чи може сімка з віком почати працювати гірше? Давайте з’ясовувати.





Чи піддається SIM-картка зносу?

На цю тему повно спекуляцій, але все залежить від того, як користувалися сімкою. Якщо весь термін експлуатації вона була в лотку смартфона і її звідти не витягували – висока ймовірність, що вона мало чим відрізняється від нової як зовні, так і ефективністю роботи. Така сімка може прослужити вірою і правдою 10, або навіть більше років.

Інший випадок – якщо сім-карту часто витягували, тягали в кишені, гаманці або тримали лоток постійно відкритим. Внаслідок такої експлуатації мікросхеми могли окислитися або пошкодитися через попадання пилу. Все це негативно впливає на працездатність модуля. Як підсумок – SIM-картка дійсно може мати проблеми з прийомом сигналу мобільного зв’язку та мобільного інтернету.

Що робити, якщо SIM-картка зносилася?

Варіантів дій тут небагато. Відновлювати пошкоджений модуль безглуздо, та й це майже неможливо. Єдина правильна дія в такій ситуації – звернутися до салону стільникового зв’язку та попросити про заміну сімки.

Зазвичай така процедура не займає багато часу і ви отримає нову сімку одразу на місці.