Наскільки впливає вік SiM-карти на якість зв’язку для дзвінків та інтернету
Багато хто звикли міняти сім-карту тільки за крайньої необхідності, експлуатуючи один і той же модуль по кілька років поспіль. Правильно це чи ні? Чи може сімка з віком почати працювати гірше? Давайте з’ясовувати.
Чи піддається SIM-картка зносу?
На цю тему повно спекуляцій, але все залежить від того, як користувалися сімкою. Якщо весь термін експлуатації вона була в лотку смартфона і її звідти не витягували – висока ймовірність, що вона мало чим відрізняється від нової як зовні, так і ефективністю роботи. Така сімка може прослужити вірою і правдою 10, або навіть більше років.
Інший випадок – якщо сім-карту часто витягували, тягали в кишені, гаманці або тримали лоток постійно відкритим. Внаслідок такої експлуатації мікросхеми могли окислитися або пошкодитися через попадання пилу. Все це негативно впливає на працездатність модуля. Як підсумок – SIM-картка дійсно може мати проблеми з прийомом сигналу мобільного зв’язку та мобільного інтернету.
Що робити, якщо SIM-картка зносилася?
Варіантів дій тут небагато. Відновлювати пошкоджений модуль безглуздо, та й це майже неможливо. Єдина правильна дія в такій ситуації – звернутися до салону стільникового зв’язку та попросити про заміну сімки.
Зазвичай така процедура не займає багато часу і ви отримає нову сімку одразу на місці.
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