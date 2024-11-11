Деяким водіям доведеться міняти права: кому потрібно терміново звернутися до МВС
Українцям розвовіли, які водійські посвідчення вважаються «застарілими» і що тепер робити їх власникам?
Українським автомобілістам, що отримали свої водійські посвідчення понад 10 років тому, порадили їх оновити. Адже власники прав, випущених до 2013 року, не можуть скористатися деякими із онлайн-послуг сервісних центрів МВС.
Чому виникають проблеми зі «старими» правами?
Як зазначив заступник начальника відділу впровадження електронних послуг ДСЦ МВС Роман Баціц, проблема у відсутності даних деяких водіїв у реєстрах. Справа в тому, що реєстр МВС почав працювати лише у 2013 році. Тож якщо ви отримали свої права раніше, для вас можуть бути недоступні деякі послуги, якими вільно користуються водії з новішими посвідченнями.
Водіям із «застарілими» правами Баціц радить їх оновити. І зробити це варто якнайшвидше, оскільки в умовах війни мати постійний доступ до всіх необхідних онлайн-послуг надважливо. Адже якщо вам в певний момент терміново потрібно буде терміново замовити нові номери чи записатися на перевірку авто, з новими правами зробити це буде значно простіше.
Як оновити свої водійські права?
Отримати нові права, а водночас оновити чи доповнити свої відомості в реєстрі МВС, насправді не так вже й складно. Найважливішим аспектом у цьому випадку є наявність оцифрованого фото водія. Якщо таке фото є в базі МВС, подати заявку на заміну прав – хвилинна справа. В разі ж відсутності цифрового зображення обличчя водія, оновити права через особистий кабінет на порталі сервісного центру МВС не вийде.
В такому випадку у МВС радять скористатися застосунком «Дія». З його допомогою можна буде «підтягнути» фото з Єдиного демографічного реєстру. Тобто фактично виправити недолік однієї онлайн-платформи за рахунок іншої. Отримавши нові права ви зможете замовляти усі доступні послуги сервісних центрів МВС всього у кілька кліків, навіть не виходячи з дому.
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