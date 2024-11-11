Чорний круг із чорно-білими трикутниками всередині: новий знак вводить у ступор водіїв

Знання правил дорожнього руху та значення дорожніх знаків – це вкрай важливо для кожного водія. Особливо істотними є такі знання для тих, хто часто подорожує. Адже навіть у найближчих європейських країнах вам може трапитися знак, якого ви ще не зустрічали.

Зокрема нещодавно у Німеччині з’явився новий знак, про який ще майже ніхто не чув. На ньому зображений чорний круг, а в ньому чорні трикутники на білому фоні. Трикутники розміщені дуже незвичним чином, та й загалом цей знак має трохи «екзотичний» вигляд. Не знаючи його значення, ви нізащо не здогадайтесь, для чого він взагалі потрібен.

Виявляється те, що новий чорно-білий знак не розуміють водії – цілком нормально. Адже він створений зовсім не для них. Цей знак призначений для автономних автівок, які мають вбудовану функцію автопілота і взагалі не потребують живої людини за кермом.

Автоматизована система такої автівки проїжджаючи повз знак із чорними трикутниками реагує на нього миттєвою синхронізацію із навігаційним сервером. Таким чином покращується точність навігації й автопілот краще орієнтується на місцевості.

Поки що таких знаків у Європі лише кілька. Загалом їх планується встановити 13 штук на двох найбільших автобанах Німеччини. А такий незвичний вигляд вони мають, щоб їх не плутали зі звичайними дорожніми знаками, призначеними для справжніх, живих водіїв. Натомість ці знаки легко сприймаються «мозком» автівки, допомагаючи їй не збитися з курсу.

Варто зазначити, що поява знаків, призначених для автономних транспортних засобів, є показником стрімкого розвитку автомобільної індустрії. Ще кілька років тому ми і подумати не могли, що найбільшими автобанами Європи їздитимуть автівки без водіїв. Однак це наша реальність, тож зараз важливо зробити все, щоб автомобілі нового покоління були безпечними та не створювали аварійних ситуацій на дорогах.