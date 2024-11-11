В українців відмовляються приймати деякі банкноти: які гривні вважаються «зіпсованими»

В українських магазинах, аптеках, та навіть у банках можуть не приймати деякі гривневі банкноти. І за це їх не можна засуджувати. Адже згідно із законом юридичні особи мають повне право не брати у клієнтів так звані «зіпсовані» грошові знаки.

Які гривні вважаються «зіпсованими»?

Як розповіли у Нацбанку, «зіпсованими» називають банкноти, що зазнали суттєвих пошкоджень. Мова про порвані, обпаленні, промоклі грошові знаки, а також ті, що постраждали від взаємодії із шкідливими для здоров’я хімікатами. Не прийняти таку банкноту в якості оплати за товари чи послуги можуть, якщо пошкоджено більше 45% її поверхні.

Якщо ж кілька банкнот склеїлися чи спеклися між собою, власникам радять не намагатися їх розділити. Адже таким чином можна ще сильніше пошкодити гроші, і тоді їх не можна буде навіть обміняти в банку.

Що робити із пошкодженими грішми?

Банкноти із суттєвими недоліками можна віднести до одного з територіальних підрозділів НБУ та обміняти на нові. Обміну підлягають навіть гривні, забруднені небезпечними хімікатами чи радіоактивними речовинами. Але в такому випадку потрібно буде пред’явити документ, що свідчить про проведення дезінфекції або дезактивації банкнот.

При цьому в регуляторі нагадали, що у випадку пошкодження менш ніж 45% банкноти, її повинні прийняти й у звичайному банку чи будь-якій іншій банківській установі. Крім того прийому підлягають відрізані чи відірвані два шматочки однієї банкноти, але тільки якщо:

на них збереглися серія та номер;

їх загальна площа становить принаймні 55% усієї банкноти.

Грошові знаки, розділені на кілька частин, банки, згідно з процедурою, повинні вилучати та відправляти на дослідження до територіальних підрозділів Нацбанку. І лише після отримання результатів щодо справжності цих банкнот, банки можуть відшкодовувати їх вартість пред’явникам.