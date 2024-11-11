НБУ вилучає з обігу деякі гривні: які банкноти терміново треба обміняти

Незабаром в Україні зникне з обігу ціла низка банкнот. Ініційована НБУ процедура вилучення грошових знаків, випущених до 2003 року, в самому розпалі. Це робиться з метою оновлення номінального ряду гривні та підвищення безпеки готівкових розрахунків. Адже банкноти старого зразка мають значно менше захисних елементів і їх доволі легко підробити.

Коли старі банкноти перестануть приймати в магазинах?

У Національному банку пояснили, що виведення з обігу старих банкнот відбуватиметься поступово і в натуральний спосіб. Тож українцям не потрібно терміново бігти до банків та здавати гроші, випущені понад 20 років тому.

Наразі відомо, що користуватися гривнями, надрукованими до 2003 року, можна буде щонайменше до закінчення війни та ще протягом трьох місяців після відміни воєнного стану. Тим часом з кожним роком застарілих банкнот ставатиме все менше, аж доки вони остаточно не зникнуть з гаманців українців.

Які саме банкноти незабаром зникнуть з обігу?

Вивести з обігу у найближчі кілька років в регуляторі планують банкноти наступних номіналів:

1 грн;

2 грн;

5 грн;

10 грн;

20 грн;

50 грн;

100 грн;

200 грн.

Нагадаємо, що йдеться про банкноти старого зразка, що були випущені в обіг ще до 2003 року.

Де можна обміняти застарілі гривні?

Звісно, українці можуть і з власної ініціативи обміняти старі банкноти. Зокрема їх приймають у філіях Національного банку, що знаходяться за такими адресами:

м. Київ, Контрактова площа, 2-А;

м. Одеса, вул. Рішельєвська, 8;

м. Дніпро, вул. Воскресенська, 13;

м. Харків, Театральна площа, 1;

м. Львів, вул. Коперника, 4;

м. Хмельницький, вул. Володимирська, 91.

Крім того обміняти гривні старого зразка можна у Ощадбанку, ПриватБанку, ПУМБ та Райффайзен Банку. Інформацію щодо конкретних відділень, де приймають застарілі банкноти, можна дізнатися на офіційних сайтах цих банків.