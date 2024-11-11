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НБУ вилучає з обігу деякі гривні: які банкноти терміново треба обміняти

Регулятор має на меті оновити номінальний ряд гривні та зробити готівкові розрахунки більш безпечними.

Дайнеко Наталія11.11.2024

Незабаром в Україні зникне з обігу ціла низка банкнот. Ініційована НБУ процедура вилучення грошових знаків, випущених до 2003 року, в самому розпалі. Це робиться з метою оновлення номінального ряду гривні та підвищення безпеки готівкових розрахунків. Адже банкноти старого зразка мають значно менше захисних елементів і їх доволі легко підробити.

Коли старі банкноти перестануть приймати в магазинах?

У Національному банку пояснили, що виведення з обігу старих банкнот відбуватиметься поступово і в натуральний спосіб. Тож українцям не потрібно терміново бігти до банків та здавати гроші, випущені понад 20 років тому.

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Наразі відомо, що користуватися гривнями, надрукованими до 2003 року, можна буде щонайменше до закінчення війни та ще протягом трьох місяців після відміни воєнного стану. Тим часом з кожним роком застарілих банкнот ставатиме все менше, аж доки вони остаточно не зникнуть з гаманців українців.

Які саме банкноти незабаром зникнуть з обігу?

Вивести з обігу у найближчі кілька років в регуляторі планують банкноти наступних номіналів:

  • 1 грн;
  • 2 грн;
  • 5 грн;
  • 10 грн;
  • 20 грн;
  • 50 грн;
  • 100 грн;
  • 200 грн.

Нагадаємо, що йдеться про банкноти старого зразка, що були випущені в обіг ще до 2003 року.

Де можна обміняти застарілі гривні?

Звісно, українці можуть і з власної ініціативи обміняти старі банкноти. Зокрема їх приймають у філіях Національного банку, що знаходяться за такими адресами:

  • м. Київ, Контрактова площа, 2-А;
  • м. Одеса, вул. Рішельєвська, 8;
  • м. Дніпро, вул. Воскресенська, 13;
  • м. Харків, Театральна площа, 1;
  • м. Львів, вул. Коперника, 4;
  • м. Хмельницький, вул. Володимирська, 91.

Крім того обміняти гривні старого зразка можна у Ощадбанку, ПриватБанку, ПУМБ та Райффайзен Банку. Інформацію щодо конкретних відділень, де приймають застарілі банкноти, можна дізнатися на офіційних сайтах цих банків.

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Дайнеко Наталія11.11.2024
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