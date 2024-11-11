Вы всегда делали неправильно: как правильно чередовать слои в селедке под шубой

Несмотря на большую популярность салата «Селедка под шубой», мало кто знает о правильном порядке слоев в блюде.

Некоторые кулинары-любители вообще не в курсе важности этого момента: они считают, что ингредиенты можно положить в любом порядке. К сожалению, такой подход приводит к тому, что салат не приобретает яркого вкуса.

Другие гурманы знают о желательности выкладывания ингредиентов «Селедки под шубой» в нужном порядке. Но многие из таких кулинаров никогда не делают нижним слоем свеклу и редко сочетают этот бурый корнеплод с луком. И зря, ведь эти приемы как раз и являются секретами идеального салата.

О том, как получить идеально сбалансированную «Селедку под шубой», рассказала эксперт в области кулинарии.

Секреты идеальной «Селедки под шубой»

Важное правило выкладывания слоев в блюде звучит так: «Хорошо сочетающиеся ингредиенты должны располагаться рядом друг с другом».

Свеклу нужно, как ни странно, сделать нижним слоем. Далее должен идти нарезанный репчатый лук. Наличие свекольно-лукового сочетания – это гарантия появления у салата свежести и легкости.

На лук нужно положить сельдь: острый овощной компонент отлично сочетается с рыбным. А сельдь точно «подружится» с отварным картофелем, поэтому пасленовые должны стать следующим слоем.

Учитывая вышеуказанные рекомендации, «Селедку под шубой» желательно «собирать» следующим образом (от нижнего слоя к верхнему):

свекла;

репчатый лук;

сельдь;

картофель;

отварное яйцо;

морковь;

свекла.

Конечно, должны быть и промежуточные слои из майонеза. Только не переусердствуйте с этим белым соусом!

Добавим, что яйца часто не добавляют в классический рецепт шубы. Однако повара советуют добавить. Яичный белок придаст более нежный вкус и несколько уменьшит соленость сельди. Хотя, если у вас малосоленая сельдь, то яйцо можно не добавлять.