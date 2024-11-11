Бензин та дизель суттєво подорожчають: стало відомо, коли очікувати на стрибок цін

Ще на початку осені в Україні заговорили про ріст акцизів на пальне. Проте на той момент збільшення цін відчули хіба що ті водії, які заправляють автомобіль газом. Бензин та дизель в ціні залишалися стабільними. Але, на жаль, дійшла черга й до них. Вже у грудні ціни на заправках на обидва види палива зростуть приблизно на 9%. Це пов’язано з низкою факторів і в першу чергу — це підвищення акцизів анонсоване ще у вересні, потім послаблення гривні й найголовніше це закінчення запасів пального, яке купувалося за старими цінами.

Ціни наближають до європейських

Підвищення акцизів зумовлено тим, що Україні, мовляв потрібно рухатися до Євросоюзу, а відтак ми поступово отримуватимемо підвищення акцизного податку на паливо, допоки він не буде на рівні мінімального податку у ЄС.

Наразі, з 1 вересня акцизний податок становить:

На бензин — 242,6 євро/1000 літрів. На дизель — 177,6 євро 1000 літрів. На газ — 148 євро/1000 літрів.

Згідно з новими умовами, які було затверджено у вересні, акциз поступово зростатиме до 2028 року включно.

Ціни на заправках вже близькі до європейських

Насправді в Україні пальне вже коштує майже так само, як і у Європі. Це звучить навіть трішки абсурдно, адже зарплати та пенсії у нас і в країнах ЄС кардинально різняться. Щодо пального, то в Україні середня вартість бензину коштує 55-56 гривень, що приблизно 1,27 євро. Майже так само коштує бензин і в Німеччині. Там ціна варіюється від 1,30 до 2 євро за літр. У Італії трохи дорожче, від 1,75 до 2 літрів за літр. Але знову ж таки, для ЄС це адекватна цінова політика враховуючи тамтешні зарплати. Для багатьох українців такі ціни є зовсім не доступними.