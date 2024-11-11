Бензин и дизель существенно подорожают: стало известно когда ожидать скачка цен

Еще в начале осени в Украине заговорили о росте акцизов на горючее. Однако на тот момент рост цен почувствовали разве что те водители, которые заправляют автомобиль газом. Бензин и дизель оставались стабильными. Но, к сожалению, дошел черед и до них. Уже в декабре цены на заправки на оба вида топлива вырастут примерно на 9%. Это связано с рядом факторов и в первую очередь — это повышение акцизов анонсированное еще в сентябре, затем ослабление гривны и самое главное это окончание запасов горючего, которое покупалось по старым ценам.

Цены приближают к европейским

Повышение акцизов обусловлено тем, что Украине, мол, нужно двигаться в Евросоюз, а значит, мы будем постепенно получать повышение акцизного налога на топливо, пока он не будет на уровне минимального налога в ЕС.

С 1 сентября акцизный налог составляет:

На бензин – 242,6 евро/1000 литров. На дизель – 177,6 евро 1000 литров. На газ – 148 евро/1000 литров.

Согласно новым условиям, утвержденным в сентябре, акциз будет постепенно расти до 2028 года включительно.

Цены на заправках уже близки к европейским

На самом деле, в Украине топливо уже стоит почти так же, как и в Европе. Это звучит даже немного абсурдно, ведь зарплаты и пенсии у нас и в странах ЕС кардинально отличаются. Что касается горючего, то в Украине средняя стоимость бензина стоит 55-56 гривен, что примерно 1,27 евро. Практически так же стоит бензин и в Германии. Там цена варьируется от 1,30 до 2 евро за литр. В Италии чуть дороже, от 1,75 до 2 литров за литр. Но опять же, для ЕС это адекватная ценовая политика, учитывая тамошние зарплаты. Для многих украинцев такие цены совсем не доступны.