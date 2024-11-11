Як можна використовувати кришку від пляшки мийного засобу: ви будете здивовані

Засіб для миття посуду купують практично всі господині, ну принаймні ті, в кого немає посудомийної машинки. І який засіб ви б не купили, бюджетний, чи дорогий, майже всі пляшки мають однакову кришку. Вони однаково відкриваються й з пляшки можна дозовано виливати мийний засіб на губку у тій кількості у якій вам потрібно. А тепер увага — ці кришки можна використовувати й у сумі з багатьма іншими пляшками. Виявляється вони універсальні.

Це дуже зручно

Активний користувач соціальних мереж поділився власним відкриттям, що, мовляв, кришки від пляшок з-під мийного засобу підходять практично до всіх пляшечок. Тобто, ними можна закривати пляшку з-під олії, і акуратно та дозовано виливати останню на пательню. Ними можна закривати різноманітні рідини, які потрібно акуратно виливати, наприклад, оцет. Це чудова альтернатива різноманітним дозаторам. Ба більше, навіть пити з такої пляшки зручніше ніж зі звичайної.

Ретельно промийте кришку під проточною водою

Перш ніж використовувати ці кришечки, наприклад, для того, щоб закрити ними пляшки з іншими рідинами, гарно їх промийте. Хімія, яка є у складі мийного засобу не шкідлива для людей, адже вона так чи інакше постійно контактує з посудом. Промити добряче кришку потрібно для того, щоб вивести з неї різкий запах. Погодьтесь, олія, яка пахне квітами — це не найвдаліший експеримент. Ви можете навіть замочити кришечки у розчині води та оцту. Оцет прибирає зайві запахи й кришка абсолютно нічим не пахнутиме.

В коментарях до допису з цим лайфхаком багато користувачів написали, що це дійсно зручно й раніше вони подібного не знали. Що ж, рекомендуємо оцінити й вам на практиці корисна це порада, чи не дуже.