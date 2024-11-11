Как можно использовать крышку от бутылки моющего средства: вы будете удивлены

Средство для мытья посуды покупают практически все хозяйки, ну, по крайней мере, те, у кого нет посудомоечной машинки. И какое средство вы бы не купили, бюджетное или дорогое, почти все бутылки имеют одинаковую крышку. Они все равно открываются и из бутылки можно дозировано выливать моющее средство на губку в том количестве, в котором вам нужно. А теперь внимание – эти крышки можно использовать и в сумме со многими другими бутылками. Оказывается они универсальны.

Это очень удобно

Активный пользователь социальных сетей поделился собственным открытием, что крышки от бутылок из-под моющего средства подходят практически ко всем бутылочкам. То есть, ими можно закрывать бутылку из-под масла, и аккуратно и дозировано выливать последнюю на сковороду. Ими можно закрывать различные жидкости, которые нужно аккуратно выливать, например уксус. Это отличная альтернатива разнообразным дозаторам. Более того, даже пить из такой бутылки удобнее чем из обычной.

Тщательно промойте крышку под проточной водой

Прежде чем использовать эти крышечки, например, для того чтобы закрыть ими бутылки с другими жидкостями, хорошо их промойте. Химия, которая есть в составе моющего средства, не вредна для людей, ведь она так или иначе постоянно контактирует с посудой. Промыть хорошую крышку нужно для того, чтобы вывести из нее резкий запах. Согласитесь, масло, которое пахнет цветами – это не самый удачный эксперимент. Вы можете замочить крышечки в растворе воды и уксуса. Уксус убирает лишние запахи и крышка абсолютно ничем не пахнет.

В комментариях к сообщению с этим лайфхаком многие написали, что это действительно удобно и раньше они подобного не знали. Что ж, рекомендуем оценить и вам на практике полезен ли этот совет, или не очень.