Vodafone і Київстар змінюють телефонні коди: що це означає для українців

Мобільний оператор Vodafone розпочав продаж номерів з новим кодом 075. Це дасть змогу компанії збільшити кількість доступних для вибору номерів для всіх своїх абонентів. Однак, для номерів, які вже використовують абоненти, нічого не зміниться.

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Про це повідомили в самій компанії. Вони зазначили, що на початку продажів нових номерів, клієнти могли обирати з діапазону (075) 1ххххххх – (075) 4хххххх. І надалі цей діапазон буде розширюватися. Компанія підкреслила, що збільшення кількості номерів дасть змогу абонентам обирати більш бажані комбінації цифр.

Наразі Vodafone використовує чотири національні коди мережі:

050;

066;

095;

099.

Не тільки Vodafone розширює свою пропозицію. Оператор Київстар також почав продавати номери з новим кодом 77 (+38077). Компанія зазначила, що спочатку будуть доступні ексклюзивні номери з особливими комбінаціями цифр, наприклад, 077 777 77 77.

Київстар також підкреслив, що новий код не вплине на вже існуючі номери абонентів. Він доповнить уже наявні коди 067, 068, 096, 097 та 098.

Однак не все так просто. Нещодавно Київстар втрапив у скандал. Коли у продажу з’явилися номери з новим кодом, деякі українці поспішили купити незвичний номер. Але в результаті не змогли створити аккаунт в популярных мессенджерах. В Київстар просто не встигли зв’язатися з різноманітними ресурсами та повідомити про новий код.

Наразі ситуація з’ясувалося, але чимало українців обурені. Вони активно обговорюють це в мережі та не розуміють, навіщо запускати нові номери, якщо продукт ще “сирий”.

Водночас українцям обіцяють, що в разі блекаутів мобільний звязок не зникатиме. Уряд обіцяє не відключати світло базовим станціям сотового зв’язку. Однак в разі нових атак ворога на енергетичну інфраструктуру до кінця не зрозуміло, як це буде організовано. Але сподіватимемося, що нових атак не буде і не доведеться вдаватися до крайніх заходів.