Стало відомо, яка доля чекала на льотчика-камікадзе, коли той повертався живим

Наприкінці Другої світової війни справи Японії на Тихому океані були плачевними. США наполегливо прагнули знищити «японську військову машину». Згідно з союзницькими домовленостями після закінчення боїв на Західному фронті до них мали приєднатися радянські збройні сили. Дні мілітаристської Японії були пораховані. Але вона не збиралася здаватися.





Як один із відчайдушних заходів, японське командування стало ширше використовувати камікадзе — льотчиків «в один кінець».

Через десятки років багатьох цікавлять питання: яке завдання ставилося перед ними, чи справді камікадзе були добровольцями, чи міг льотчик-камікадзе повернутись, чи були ті, хто вижив?

Божественний вітер

Ближче до кінця війни японці вже просто не встигали заповнити свої ряди кваліфікованими льотчиками. Тоді в загони камікадзе стали набирати ненавчених хлопчаків. Їх практично за кілька тижнів навчали як підняти літак та направити його на ціль.

Для пафосу та морального тиску на льотчиків їхні загони було названо Камікадзе.

У XIII столітті на Японію двічі насувався флот Китаю. Жителі Японії тоді були поганими моряками і нічого не змогли б протиставити армаді. Але двічі в останній момент піднімався тайфун та знищував китайський флот. Його назвали Божественний вітер — камікадзе. Для японців цей вислів алегорично – остання надія на порятунок країни, заради якої можна пожертвувати всім.

Вітер Камікадзе

Ненавчених льотчиків часто відправляли на завдання на несправних літаках без шасі. Камікадзе мав пройти низько над водою, щоби не потрапити на американські радари. Знайти ціль, а потім піти на таран – до літака було прикріплено бомбу.

Чи справді камікадзе йшли на таке добровільно?

Це спірне питання. З одного боку, багато японців фаталісти. Їхня релігія і культура вчать їх не боятися смерті, тому що душа йде на переродження. А подвиг на благо Батьківщини надасть переваги у наступному житті.

Але камікадзе часто ставали і змушено. Влада тиснула морально на молодих льотчиків, обіцяючи їм захист та почесті їхнім сім’ям після війни.

Японський агітплакат

Тому камікадзе змушені були йти на цей крок.

Чи могли вони повернутися?

Без польотного досвіду на напівсправному літаку шансу практично не було. Але такі випадки були. Для камікадзе нічого не змінювалося. Його відправляли наступного польоту. До кінця війни дотягла лише жменька щасливчиків.

Щасливий вітер

Чемпіоном з успіху серед камікадзе був молодший офіцер Ямамура. Молодий льотчик повертався на базу тричі. Перший раз його збили під час підльоту до мети. Він дивом вижив і був підібраний рибалками. Ямамуру знову відправили в політ, але зчинилася буря, видимість була нульовою, і йому дозволили повернутися. Втретє несправний літак не зміг завершити завдання. А потім, на щастя, закінчилася війна.

Сашко Накагава

Ще один камікадзе, що вижив, Єситеру Накагава пішов у авіацію зовсім хлопчиком. Він розповідав, що був великий моральний тиск на сім’ї. Не відправити сина на фронт було рівносильно ганьбі.

Єситеру Накагаву

З початку війни він воював у звичайній авіації, здійснив багато бойових вильотів як винищувач. Але наприкінці війни льотчик перевівся до загону камікадзе. Перед ним стояло завдання знайти американський корабель. І не повертатись, не знищивши його. Якщо закінчувалися снаряди, йти на таран.

Але під час останнього вильоту Накагава не виявив мети в тому районі, куди його відправили. По дорозі назад він був обстріляний, поранений, але зумів посадити літак з перебитими ногами. Його відправили на Південний Сахалін, що тоді був провінцією Японії. На цей момент територію звільнили радянські війська. Моральний тиск на камікадзе, який ще й потрапив у полон, був такий, що він вирішив зробити сеппуку. Але Накагаву врятував російський хірург. Після цього японець прийняв те, що сталося, як свою долю, пройшов через табір і лісоповал, але залишився жити в СРСР, взявши ім’я Сашко.

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