Названо 5 реальних причин, чому може перегріватися ваш смартфон

Перегрітий корпус смартфона – ситуація досить часта, особливо в жарку погоду. Перегрів може бути нормальним явищем або говорити про проблеми з пристроєм. Розбираємося в його причинах і що з цим робити.





Температура процесора в смартфоні коливається в діапазоні від + 25 до + 40 ⁰С, але іноді корпус може нагріватися до +50 ⁰С. Ось основні причини перегріву.

1. Ігри та відео

Тривале використання смартфона в режимі гри або перегляду відео призводить до перегріву через навантаження на процесор і постійне включення екрану.

До речі, якщо у вас багато віджетів, то майте на увазі, що вони теж витрачають багато енергії, тому перенесіть в них тільки найнеобхідніше – це збереже температурний режим.

2. Висока яскравість екрану

Іноді доводиться викручувати яскравість на максимум (наприклад, при прямому сонячному світлі – на пляжі і т.д.), що веде до нагрівання пристрою. Якщо смартфон вже розжарився, то зменшіть яскравість, а краще – встановіть автоматичне регулювання яскравості в залежності від освітлення.

3. Шкідливий додаток або ПЗ

Цілком можливо, на смартфоні працює додаток, який непомітно від вас робить неавторизовані дії – від збору даних до прихованого майнінгу. Тим самим він навантажує процесор і підвищує температуру гаджета. Ця проблема частіше зустрічається в смартфонах на Android, але і iOS-пристрої не захищені повністю.

Уважно читайте опис програм і відгуки на них перед встановленням, завантажте програму-антивірус і проскануйте пристрій на предмет загроз.

Якщо пристрій вас вже мало не обпікає, пора зробити паузу і дати гаджету трохи охолонути

4. Включений GPS

GPS включається не тільки, коли ми шукаємо дорогу, але часто працює у фоновому режимі і використовується додатками. При цьому задіюється обчислювальна потужність процесора, що знову ж таки веде до перегріву.

Вимкніть GPS і забороніть всім підряд додаткам відстежувати ваше місце розташування – залиште тільки потрібні. Або встановіть режим економії заряду, і GPS автоматично відключиться.

5. Несправний зарядний пристрій

Коли смартфон гріється по центру екрану – справа в процесорі, але якщо перегрів йде при зарядці в місці з’єднання із зарядним пристроєм, то проблема може бути саме в ньому. Варто використовувати тільки рідні кабелі та зарядки і пам’ятати, що їх термін служби також обмежений.

Як дати смартфону охолонути? Можна просто погасити екран і прибрати гаджет з сонця. Краще покласти пристрій в прохолодне місце – досить звичайної кімнатної температури, холодильна камера вже буде зайвою. В ідеалі потрібно включити режим економії енергії і почекати, поки температура корпусу знизиться.