Будь-який користувач, який захоче купити смартфон в 2021 році, зіткнеться з проблемою вибору. Виробників на ринку шалено багато і визначитися з тим, якому з них варто віддати перевагу, вкрай важко. Особливо, якщо не знати про нюанси кожної фірми. Добре, що є ми)) У статті ви знайдете інформацію про те, смартфони яких виробників найвигідніше купувати в Україні.





№5 – Samsung

Корейська фірма користується величезною довірою серед користувачів. Справи компанії пішли в гору після того, як вона переробила лінійку Galaxy A. Її останні новобранці середнього сегмента пропонують дуже солідне залізо, круті екрани, стереодинаміки, захист корпусу і трендовий дизайн. Що стосується флагманів, то пристрої лінійки Galaxy S чекають не менше, ніж нові iPhone. Однак, виробник часто накручує цінник на свої пристрої, зловживаючи репутацією.

№4 – OPPO

OPPO в основному фокусується на початковому і середньобюджетному сегментах. Є в її асортименті і флагмани, але вони надто вже непоказні та поступаються конкурентам. Доступні ж моделі мають приємний дизайн і зручну в повсякденній експлуатації оболонку. За співвідношенням ціни і якості смартфони OPPO далеко не лідери, але якщо вам достатньо базових функцій, то на деякі моделі компанії варто звернути увагу.

№3 – Realme

Realme за попередній рік зробила собі ім’я на ринку смартфонів. Вона використовує схему Xiaomi, випускаючи потужні смартфони з народним цінником. Робить вона це дуже круто. Наприклад, X3 Superzoom – один з найдешевших смартфонів з флагманським процесором, а Realme 6 Pro – найбільш доступний гаджет на ринку з телевіком. До того ж компанія не нехтує зовнішнім виглядом пристроїв і зазвичай оснащує їх багатою комплектацією.

№2 – Apple

Багато хто здивується, побачивши в рейтингу купертинівців. Однак, як показали недавні дослідження – купувати їх смартфони вигідно. Вся справа в тому, що вони менше втрачають у ціні, ніж флагмани на Android. Тому якщо ви не любите ходити з одним і тим самим гаджетом по кілька років – iPhone ваш вибір. Ви можете урвати новеньку модель, а через рік-два продати її, трохи додати і купити черговий пристрій.

№1 – Xiaomi

Xiaomi – компанія, яка навряд чи потребує представлення. Вона регулярно випускає вигідні по співвідношенню ціни і якості апарати. Зробивши собі ім’я в бюджетному сегменті, вона почала підкорювати і флагманський. За підсумком до травня 2021 року цікаві смартфони бренду є у абсолютно всіх лігах. Вони відрізняються передовим набором характеристик і коштують при цьому доступніше конкурентів інших фірм.

Тому якщо вам потрібно максимально вигідне співвідношення ціни і якості – конкурентів у Xiaomi мало. Миритися доведеться тільки з рекламою.