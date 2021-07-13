Експерти розповіли, чому не можна заряджати розряджений телефон: чим це загрожує

Правильна експлуатація акумулятора мобільного телефону – запорука його тривалої роботи, а також вашої безпеки. У цій статті розповімо, в яких випадках не можна заряджати навіть повністю розряджений телефон, і що робити у випадках глибокого розряду.





Батарея, мабуть, – найбільш вразлива деталь сучасного смартфона. Виробники стверджують, що літій-іонні і літій-полімерні акумулятори, які використовуються сьогодні в більшості смартфонів, здатні зберегти свою ємність на рівні 80% після 500 циклів заряд-розряду, що означає втрату близько 20% ємності після приблизно 18 місяців активної експлуатації. Однак на практиці, найчастіше, справи йдуть ще гірше. Так відбувається через те, що багато користувачів ігнорують основні правила зарядки гаджетів, скорочуючи тим самим термін служби батареї.

Як правильно заряджати акумулятор

По-перше, не потрібно змушувати акумулятор працювати на повну ємність і чекати його повного розряду. Всі літієві акумуляторні батареї не терпимі до «глибокого» розряду і від цього, в першу чергу, залежить кількість майбутніх циклів «заряд-розряд», тобто по-простому – тривалість життя вашого акумулятора.

Коли телефон повністю розряджений, напруга в ньому стає занадто низькою (менш 2,5V). В результаті контролер, який відповідає за відключення заряду, може «приспати» батарею, відключивши її електричний ланцюг. Якщо ж почати заряджати її при такій низькій напрузі, швидкість протікання реакції всередині батареї буде дуже високою, що призведе до підвищення температури батареї і згубно позначиться на терміні її служби.

Висновок: краще заряджати акумулятор якомога частіше, не чекаючи його повного розряду. Часи, коли акумулятори потребували повному циклі заряду-розряду через ефекту пам’яті, давно минули. Цією особливістю володіли лише нікель-кадмієві акумулятори, які використовувалися в телефонах більше 20 років тому. Сучасним літієвим батареям така турбота, навпаки, може принести лише шкоду.

Експерти з усього світу стверджують, що оптимальний діапазон заряду літієвих батарей – 40-80%. Саме на такому рівні варто підтримувати рівень заряду смартфона для його максимального терміну служби.

Те ж саме відноситься і до перезаряду. Зарядка до напруги, що перевищує максимально допустимий (4,2 V), а також високий струм навантаження на заряджений акумулятор може стати причиною пожежі, а іноді навіть до вибуху. Так чи інакше, підвищена напруга скорочує термін служби батареї і ставить під загрозу вашу безпеку.

На даному графіку показана залежність потенційної кількості циклів від напруги, з якої видно, що навіть при незначному, здавалося б, перевищенні напруги до 4,35 V кількість циклів звичайного літій-іонного акумулятора скорочується приблизно вдвічі.

З цієї причини також не варто залишати смартфон на зарядці на ніч. У цьому випадку акумулятор смартфона може додатково зношуватися через так звані мікроцикли заряду. У момент, коли заряд досягає 100%, процес зарядки зупиняється, а при найменшому зниженні рівня заряду, включається знову. І за той час, поки ви спите, цей процес може повторюватися багато разів.

Ще одним деградуючим фактором для акумулятора є перегрів. Температура понад 45 градусів призводить до незворотних наслідків для батареї і неминуче скорочує термін її служби. Саме з цієї причини швидкість зарядки після досягнення рівня заряду 80% завжди автоматично знижується контроллером.

У яких випадках не можна заряджати повністю розряджений акумулятор

Зарядка повністю розрядженого телефону на холоді

Не рекомендується заряджати акумулятор відразу після того, як він побував на холоді. Як відомо, на холоді акумулятори швидко втрачають свою ємність. Всі електрохімічні процеси в батареї сповільнюються, електроліт втрачає свої властивості, а в батареї зростає внутрішній опір і температура. У цьому випадку керуючий контролер може просто відключити живлення.

Звичайно ж, зайшовши з морозу додому з повністю розрядженою батареєю, насамперед хочеться поставити смартфон на зарядку, але робити так ми не рекомендуємо, поки температура телефону приблизно не зрівняється з кімнатною. Причому форсувати цей процес з використанням опалювальних приладів ні в якому разі не можна.

Справа в тому, що зарядка в місцях із низькою температурою неминуче призведе до зниження ємності. Тому якщо зарядити замерзлий акумулятор до повного заряду, то подальше його відігрівання може привести до перезаряду з усіма відповідними наслідками у вигляді здуття батареї і навіть її вибуху.

Зарядка розрядженого телефону на спеці

Коли акумулятор занадто гарячий, реакції, які відбуваються всередині нього, навпаки, прискорюються, що також може привести до його окислення і здуття. Тому ні в якому разі не можна заряджати смартфон при високій температурі. Якщо іншого виходу немає, то потрібно постаратися по максимуму знизити ризики перегріву.

Поверхня, на якій заряджається телефон, повинна бути твердою і гладкою. Заряджаючи смартфон на м’якому пледі дивана або іншій м’якій поверхні, технологічні отвори, що відводять тепло від акумулятора, можуть виявитися перекриті, що також призводить до додаткового нагрівання. Також слід виключити пряме попадання на смартфон сонячних променів.

Зарядка при високому навантаженні на процесор або відеочіп

Не варто заряджати смартфон і при високому навантаженні на процесор або відеочіп, особливо коли телефон розряджений. Коли ви запускаєте важкі програми або ігри, то можете помітити, що телефон починає нагріватися. Якщо ж до цього підключити до нього зарядний пристрій, це призведе до додаткового нагрівання, яке, як ми вже сказали раніше, згубне для акумулятора.