Xiaomi готує випуск нового флагманського камерофона з демократичною ціною – Mi Note 11

Останнє покоління смартфонів Xiaomi вийшло м’яко кажучи неоднозначним. Практично вся десята серія, як бюджетних так і преміальних моделей, має ряд серйозних недоліків, з якими звичайно можна змиритися, але заперечувати як мінімум дивно.





І коли здавалося, що найближчі гучні прем’єри чекають нас тільки до кінця осені, Xiaomi, як зазвичай вирішили всіх здивувати і представити вже найближчим часом відразу два нових смартфони (не рахуючи звичайно MI MIX 4, який буде коштувати дорожче MI 11 Ultra):

Mi CC 11 (Mi Note 11 на глобальному ринку)

Mi CC 11 Pro (Mi Note 11 Pro на глобальному ринку)

Як ви знаєте, в 2019 році компанія Xiaomi випустила абсолютно нову лінійку гаджетів, на чолі з Mi CC9 Pro (Mi Note 10), який став першим в світі смартфоном з 108 МП камерою.

І ось буквально кілька годин тому в мережі була опублікована частина характеристик нових версій доступних камерофонів, яка показує, що Xiaomi знову націлені на перші місця у всіляких рейтингах мобільних камер.

Характеристики

Молодша версія буде працювати під управлінням Snapdragon 780G і мати від 6 до 8 Гб оперативної пам’яті в залежності від комплектації. Нагадаємо, що в Mi Note 10 був встановлений Snapdragon 730G і щоб ви могли оцінити приріст продуктивності ми підготували невелике порівняння:

Так само відомо, що частота оновлення екрану Note 11 складе 90 Гц, а дисплей буде виконаний за технологією Amoled. Через тонкий корпус, на великий обсяг акумулятора розраховувати не варто (4200 мАг), але швидше за все в комплект входитиме чергова «супер швидка» зарядка.

У плані камер інформації поки небагато, але в якості основного модуля точно виступить 64 МП сенсор.

Основна камера старшої моделі буде мати сенсор з розміром 1 / 1,3 дюйма (це досить багато), а телеоб’єктив буде підтримувати стократний гібридний і п’ятикратний оптичний зум.

У плані продуктивності Mi Note 11 Pro теж не засмучує, адже він буде працювати на базі Snapdragon 870 і використовувати один з найшвидших накопичувачів, що теж має велике значення.

Порівняння 888 і 870 чіпів

Софт

За заявою одного з представників бренду, смартфони цієї серії отримають спеціальну версію MIUI 13 з ексклюзивними програмними можливостями в плані фото-і відеозйомки. Гадаємо мова йде про просунутий професійний режим, про який наші закордонні колеги писали в кінці весни цього року.

Вартість

Всі аналітики сходилися на думці, що ціна буде починатися від 3000 юанів (464 дол.), але в ході листування одного з модераторів китайської соціальної мережі Weibo з користувачем, була озвучена сума в 2300 юанів (356 дол.) за Mi Note 11. І як ви розумієте, це більш ніж адекватна цифра за смартфон спеціально призначений для любителів мобільної фотографії.