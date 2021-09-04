Рейтинг ТОП-10 кращих телефонів від Samsung в 2021 році за ціною і якістю

Південнокорейський бренд Samsung кілька років поспіль займає верхні позиції в рейтингах кращих виробників смартфонів. У компанії давно розгадали формулу ідеальних камер, продуктивних збірок і «спритних» операційних систем. Будучи однією з найбільших компаній, Samsung вважає за краще завищувати ціни на деякі смартфони. Ми склали рейтинг кращих телефонів «Самсунг», які славляться ідеальним поєднанням ціни і якості за мірками 2021 року.





Кращі смартфони Samsung 2021 року (ціна / якість)

Для складання рейтингу ми вибрали кілька моделей зі схожими характеристиками, щоб виявити справжню ціну збірки. Жодна компанія не вирішить робити продукт, збірка якого виявиться дорожче підсумкової ціни. З усієї вибірки в топ потрапило тільки 10 моделей, ціна яких ідеально відповідає їх якості.

Samsung Galaxy A20s

Починається наш топ з бюджетного, урізаного за функціями смартфона. Зазвичай літера «S» наприкінці символізує поліпшення деяких характеристик. У цій моделі, навпаки, прибрали зайві модулі і здешевили всі компоненти, щоб продати дешевше і збільшити ажіотаж та продажі. Діагональ екрану складає 6.5 дюйма, а в якості матеріалу скла використовується трохи застарілий TFT. З переваг безмежний екран з робочою площею екрану 85%. Не сподобалося 264 ppi щільності пікселів. Картинка трохи ріже очі, а про чіткість варто забути. Три основні тилові камери, роздільна здатність більшої з них всього 13 МП, а діафрагма f / 1.8. Цього цілком достатньо, щоб робити яскраві та чіткі кадри. Технічні показники стандартні. Усередині стоїть Qualcomm Snapdragon 450 і 3 ГБ оперативної пам’яті. В цілому, телефон слабенький, але за таку ціну це цілком очікувано.

переваги:

якість зйомки;

швидкий сканер відбитку пальців;

автономність – 10 годин при постійних природних навантаженнях.

недоліки:

розпливчастий екран.

Galaxy M31

Цю модель варто віднести до середньобюджетного класу. Як екран встановлений Super AMOLED з діагоналлю 6.4 дюйма і щільністю пікселів 403 ppi. Тепер цей безмежний екран не тільки перестав різати очі при використанні, але і почав передавати плавну і чітку картинку. Смартфон оснащений 4 тиловими камерами. Основна камера оснащена 64 МП і діафрагмою f / 1.8. Якість зйомки не властиво Samsung, що трохи розчарувало.

Дизайн корпусу приємно здивував, приємний глянсовий корпус і закруглені кути, але трохи слизький без чохла. Останній рекомендуємо купити відразу, справа не тільки в слизькості, на корпусі постійно залишаються відбитки пальців. Задня стінка трохи товста через батарею на 6000 мАг. Цього, до речі вистачає на 14.6 години роботи акумулятора. Присутня технологія швидкої зарядки на 15 Вт.

переваги:

багато пам’яті – 6 ГБ ОЗП і 128 ГБ внутрішньої;

висока автономність;

яскравий екран.

недоліки:

слабка камера.

Galaxy A51

Моделі з серії Galaxy A завжди вважалися найбільш гуманними до бюджету покупця. Передня панель на 87% заповнена екраном Super AMOLED з діагоналлю 6.5 дюйма. Тепер відбиток знаходиться не позаду, а захований під екраном, що трохи уповільнило його роботу. Автономність трохи розчарувала. 4000 мАг вистачає тільки на 11 годин, зате є технологія швидкої зарядки на 15 Вт.

З технічної точки зору смартфон перевершив всі очікування. Фірмовий процесор Samsung Exynos 9611 видає 186507 балів по AnTuTu. У зв’язці з 4 ГБ ОЗП цього вистачить для всіх завдань звичайного користувача, правда вимогливі ігри будуть підгальмовувати. Крім приємного екрану, телефон відрізняється чудовою якістю зйомки завдяки 4 камерам на 48, 12, 5 і 5 МП.

переваги:

яскравий екран;

якість зйомки;

висока продуктивність.

недоліки:

низька автономність.

Galaxy A30s

Саме з цієї моделі і почалася мода на встановлення сканера відбитка під екран. Правда, сам екран не вразив. Безмежний Super AMOLED з діагоналлю 6.4 дюйма і щільністю пікселів 268 ppi, що робить картинку трохи розмитою і різкою. З технічної точки зору є деякі претензій, наприклад, до процесора. Samsung Exynos 7904 видає всього 108096 балів. З урахуванням ОЗП на 4 ГБ, розраховувати на високу продуктивність не варто. Але для бюджетного смартфона це нормально.

Проте слабкий процесор і нечіткий екран позначилися на автономності пристрою, яка тепер досягає 15 годин без підзарядки. І це при ємності акумулятора на 4000 мАг. Невелика батарея зменшила і загальну вагу, яка тепер становить 169 грам.

переваги:

невелика вага;

швидка зарядка на 15 Вт;

type-c (рідкість для бюджетників).

недоліки:

слабкий екран.

Galaxy A71

Перше, що кидається в очі, це внутрішня пам’ять на 128 ГБ і 6 ГБ оперативної пам’яті. У цій моделі виправлені всі недоліки з екраном. Тепер в ньому стоїть Super AMOLED Plus з діагоналлю 6.7 дюйма і 393ppi. Причому, як скло використовується міцний Gorilla Glass v3, а робоча поверхня безмежного екрану займає 87%. В якості процесора виступає Qualcomm Snapdragon 730, який видає 276 906 балів на тесті AnTuTu.

переваги:

яскравий екран;

багато пам’яті;

швидка зарядка на 25 Вт.

недоліки:

не помічено.

Galaxy Note 10 Lite

Телефон з флагманського цінового сегмента. Оснащений великим AMOLED-екраном на 6.7 дюйма і 393 ppi. Тилових камер тільки три, всі мають роздільну здатність 12 МП. Випускається в двох версіях на 6 і 8 Гб оперативної пам’яті. Внутрішня пам’ять в обох смартфонах 128 ГБ. Усередині стоїть потужний процесор Samsung Exynos 9810.

переваги:

продуктивність – 317 536 балів;

яскравий екран;

багато пам’яті.

недоліки:

вага – 200 грам.

Galaxy S10 Lite

Ця модель схожа з Note 10 Lite. Принаймні, параметри корпусу і екрану ідентичні. Тільки ОЗП в цій моделі всього 6 ГБ, а в якості процесора встановлений Snapdragon 855. Ця версія могутніше, але і дорожче. Автономність пристрою середня, зате є підтримка швидкої зарядки на 45 Вт.

переваги:

швидка зарядка;

продуктивність – 464 622 балів;

приємний дизайн.

недоліки:

4500 мАг акумулятора вистачає на 10.5 години.

Galaxy M30s

Ще один телефон-бюджетник з усередненими характеристиками продуктивності, екрану і батареї. Правда, про камеру нічого не сказати. На тиловій стороні стоїть 3 об’єктива. Головний на 48 МП з діафрагмою f / 2.0. Щодо інших смартфонів від Samsung це занадто мало. Акумулятор в пристрої має ємність 6000 мАг, чого вистачає на 14.5 години природного навантаження.

переваги:

яскравий і чіткий екран;

автономність;

швидка зарядка на 15 Вт.

недоліки:

низька якість фотографій.

Galaxy A60

Напевно, це ідеальний середньобюджетник в нашому топі. Датчик, до слова, повернувся на задню панель і почав працювати швидше. Як дисплей використовується 6.3-дюймовий PLS з щільністю пікселів 409 ppi. Внутрішньої пам’яті 128 ГБ, а оперативної – 6 ГБ. Як процесор використовується потужний Qualcomm Snapdragon 675.

переваги:

чіткий дисплей;

обсяг пам’яті;

швидкий сканер відбитка.

недоліки:

низька автономність.

Galaxy A50s

Завершує цей топ середньобюджетник з 128 ГБ внутрішньої і 6 ГБ оперативної пам’яті. За технічними характеристиками телефон схожий з моделлю вище. Правда, в якості процесора використовується менш дорогий Samsung Exynos 9611. Продуктивність нижче, зате автономність вище.

переваги:

автономність – 11.3 години роботи;

чіткість екрану;

безмежний дисплей.

недоліки:

продуктивність.

Який краще вибрати? Насамперед визначтеся з завданнями, якими будете навантажувати пристрій. Якщо потрібна хороша камера за невеликі гроші, то рекомендуємо зупинити погляд на моделі Samsung Galaxy A51 64GB. Телефон відноситься до середньобюджетників і має багато позитивних відгуків в сторону вбудованої камери. Для любителів ігор рекомендуємо вибрати Samsung Galaxy S10 Lite. Дорого, зате потужно. В інших цілях орієнтуйтеся тільки на бюджет.