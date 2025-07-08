Samsung, Xiaomi чи Realme: який недорогий смартфон купити у 2025 році

Дайте відповідь не думаючи: кращий недорогий смартфон 2025 вироблений компанією … ?

Напевно, ви назвали модель виробництва Samsung, Xiaomi або Realme, тому що вони на слуху і багато років пропонують індивідуальний підхід до виробництва смартфонів. Але який із них кращий?

Маючи досвід використання (мій та колег по редакції), я вибрав найбільш вдалі моделі і порівняв їх, щоб виявити лідерів серед недорогих смартфонів з різних аспектів у реальній взаємодії.

Які смартфони я вибрав?

Говорячи “недорогий смартфон”, кожен представляє різне: Для когось це смартфон до 5000 гривень, а для когось – до 15 000 гривень.

Тому я вибрав середню вартість – 10 000 гривень за смартфон.

Серед смартфонів Samsung найкращим вибором вважаю Samsung Galaxy A25 (Galaxy A16 новіший, але у всьому гірший).

найкращим вибором вважаю Samsung Galaxy A25 (Galaxy A16 новіший, але у всьому гірший). Явним фаворитом у Xiaomi стане Poco X6 (можна розглянути Poco X7, але X6 здається мені вдалим, особливо з урахуванням ціни).

стане Poco X6 (можна розглянути Poco X7, але X6 здається мені вдалим, особливо з урахуванням ціни). А Realme 13 Plus складе їм конкуренцію як один із найкращих смартфонів цієї цінової категорії від свого бренду.

Екран

Poco X6 має найтонші рамки і найбільшу щільність пікселів, але поступається Realme 13 Plus в частині ШИМ і пікової яскравості (несуттєво). Тому дисплей Poco X6 я вважаю найкращим із представлених.

Realme 13 Plus

Samsung же не витримує конкуренції – гірше у кожному з параметрів. А якщо додати до цього краплинну фронтальну камеру (я про виріз в екрані), то стає ясно: в цьому аспекті Samsung A25 нічого ловити.

Нижня грань рамки передає вітання 2019 року.

Продуктивність

Samsung Galaxy A25 – в системі непоганий, але варто поставити перед смартфоном трохи серйозніші завдання – і відчувається нестача потужності.

Poco X6 може дозволити власнику більше, адже Snapdragon 7s Gen 2 – хороший процесор.

У системі немає жодної втрати кадрів анімації, програми відкриваються швидко, але при поверненні до вже відкритих програм видно, що іноді вони завантажуються заново (вина в тому — оперативна пам’ять).Знято на Realme 12 Pro

Realme 13 Plus – лідер в галузі продуктивності.

Процесор (Dimensity 7300) схожий за потужністю з процесором Poco, але стандарт постійної пам’яті краще (у Poco – UFS 2.2, Realme – UFS 3.1).Знято на Poco F7 Pro

Чи помітите цю різницю під час використання? На даний момент – ні, але не забуватимемо, що:

Розмір додатків з кожним роком все більший, і через кілька років відмінності у швидкості запуску будуть відчутні.

Постійна пам’ять відповідає за загальну швидкість роботи системи. А якщо взяти до уваги оновлення, то на фінальній версії Android смартфони будуть поводитися по-різному.

Резюмуючи, можна сказати, що Samsung підійде тим, хто використовує 2-3 програми для спілкування і рідко навантажує смартфон, а Poco і Realme пропонують значно більше потужності, в якій Realme 13 Plus має більший запас.

Камери

Кожен із смартфонів оснащений оптичною стабілізацією основної камери та вміє записувати відео в 4K.

У Poco X6 та Samsung A25 встановлений класичний (для цієї цінової категорії) набір:

основний об’єктив,

ширококутний модуль,

макро-камера.

А в Realme 13 Plus пішли іншим шляхом. Можна сказати, що в цьому смартфоні камера одна — основна.

У результаті отримуємо таку картину:

Samsung A25 – фотографії у фірмовому, кольоровому стилі з непоганою деталізацією, але коли камерам не вистачає світла, смартфон намагається домальовувати об’єкти на фото.

Samsung A25 та Poco X6 з гугл камерою (кроп фотографії).

Помилок у фокусуванні практично немає, але при спробі зняти об’єкт, що рухається (наприклад, кота) на фото з’являються мастила.

Poco X6 – для побутових потреб зійде. Так я можу описати камеру, яка не хапає зірок із неба і навряд чи використовуватиметься для художніх знімків.

Poco X6 (режим портрета з мінімальним розмиттям фону).

Але процесор дозволяє встановити на Poco X6 Google-камеру, з якої знімки набувають жвавості та виразності.

Google камера (згори) і стандартний додаток камери в HyperOS.

Головним мінусом камери смартфона від Poco я вважаю погану роботу стабілізації під час зйомки відео.

Realme 13 Plus – основний об’єктив від Sony хороший, і в даному ціновому сегменті я вважаю такий підхід правильним: Навіщо давати користувачеві три посередні камери? Найкраще встановити одну, але на порядок краще.

Знято на Realme 13 Plus (наближення X2)

Чи краще знімки з Realme зроблені на Poco з Google-камерою? Ні. Але якщо оцінювати стандартні програми, відповідь буде позитивною.

Основною дивністю камери Realme 13 Plus я назвав би той факт, що фото в автоматичному режимі (12,5 МП) виходять краще, ніж при використанні режиму «50 МП».

Ширококутні модулі Samsung та Poco знімають приблизно однаково, але можуть бути використані тільки коли світла достатньо.

Час роботи

Poco і Realme краще хоча б тому, що в їхньому комплекті є зарядний блок (67 і 80 Вт відповідно).

Що стосується часу роботи, то при змішаному сценарії (спілкування, перегляд відео, близько години ігор та трохи зйомки) результати такі:

Poco X6 – 8 годин 07 хвилин роботи екрану

Realme 13 Plus – 9 годин 12 хвилин роботи екрану

Samsung A25 – 7 годин 54 хвилини роботи екрану

Замість підсумку

Роботу системи кожного зі смартфонів оцінювати складно, але якщо спробувати описати її коротко, то я сказав би, що:

Poco – HyperOS стає гарною тільки після налаштування. У початковому варіанті – 3 з 5.

– HyperOS стає гарною тільки після налаштування. У початковому варіанті – 3 з 5. Samsung – більш тривала підтримка One UI – вагомий плюс. Та й сама система зрозуміла та логічна. Але швидкість її і задумливість і під час здавалося б простих дій викликають здивування — 2 з 5.

– більш тривала підтримка One UI – вагомий плюс. Та й сама система зрозуміла та логічна. Але швидкість її і задумливість і під час здавалося б простих дій викликають здивування — 2 з 5. Realme – стабільна, зрозуміла, але нудна (суб’єктивно). Хоча для звичайного користувача це швидше плюс – 4 із 5.

У плані звуку, зв’язку та роботи мікрофонів у мене немає претензій до жодного зі смартфонів, тому тут — паритет.