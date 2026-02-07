У КНДР школярів страчують за дорами та K-pop, але багаті можуть відкупитися

Amnesty International опублікувала нові свідчення про публічні страти, відправлення до трудових таборів і жорстокі приниження громадян Північної Кореї за перегляд південнокорейських телешоу або прослуховування K-pop музики. Серед жертв репресій опинилися навіть школярі.

Північнокорейці, яким вдалося втекти з країни, розповіли правозахисній організації, що перегляд популярних південнокорейських дорам – включаючи «Любов приходить з неба», «Нащадки сонця» і «Гра в кальмара» – або прослуховування південнокорейської поп-музики може призвести до найекстремальніших покарань аж до смертної кари. При цьому найсуворіші наслідки чекають на тих, у кого немає грошей або зв’язків.

Опитані описали атмосферу страху, в якій південнокорейська культура розглядається як серйозний злочин, хоча заможні сім’ї іноді можуть уникнути покарання, даючи хабарі корумпованим чиновникам.

Сара Брукс, заступник регіонального директора Amnesty International, зазначила:

Ці свідчення показують, як Північна Корея застосовує антиутопічні закони, через які перегляд південнокорейського телешоу може коштувати вам життя – якщо тільки ви не можете заплатити.

Влада криміналізує доступ до інформації в порушення міжнародного права, а потім дозволяє чиновникам наживатися на тих, хто боїться покарання. Це репресії, накладені на корупцію, і найбільше страждають ті, у кого немає багатства або зв’язків.

Страти за популярні південнокорейські програми

Опитані повідомили, що новий південнокорейський контент досягає Північної Кореї швидше, ніж у попередні десятиліття.

Один з опитаних повідомив, що чув від біженця з родинними зв’язками в провінції Янгандо про страту людей, включаючи учнів старших класів, за перегляд «Гри в кальмара». Radio Free Asia незалежно задокументувала страту в провінції Хамгьон-Пукто в 2021 році за поширення цього серіалу. Взяті разом, ці повідомлення з різних провінцій вказують на численні страти, пов’язані з цими шоу.

Підлітки покарані за K-pop

Опитані також розповіли, що під приціл влади потрапили і південнокорейські поп-музиканти. Серед згаданих K-pop пісень були треки групи BTS. У 2021 році The Korea Times повідомила, що північнокорейські підлітки були спіймані і покарані за прослуховування BTS.

Закони, що криміналізують свободу вираження

Amnesty International провела 25 індивідуальних інтерв’ю з північнокорейськими біженцями в 2025 році. Група включала 11 осіб, які втекли з КНДР між 2019 і 2020 роками. Більшості було від 15 до 25 років на момент втечі.

Північна Корея довгий час підтримувала одне з найбільш обмежувальних інформаційних середовищ у світі. Свідчення, зібрані Amnesty International, описують, як доступ до іноземної культури або інформації активно карався, включаючи страти, принаймні до 2020 року.

Введення в 2020 році Закону проти реакційної думки і культури, який визначає південнокорейський контент як «гнилу ідеологію, що паралізує революційне почуття народу», передбачає від 5 до 15 років примусової праці за перегляд або зберігання південнокорейських дорам, фільмів або музики. Закон передбачає суворі вироки, включаючи смертну кару, за поширення «великих обсягів» контенту або організацію групових переглядів.

Незважаючи на ризики, опитані описали споживання південнокорейських та інших іноземних медіа як широко поширене. Дорами, фільми та музика таємно ввозяться до Північної Кореї на USB-накопичувачах з Китаю і переглядаються на «ноутелях» – ноутбуках з вбудованими телевізорами.

«Люди продають будинки, щоб вибратися з таборів»

За словами біженців, люди зазвичай дивляться південнокорейське ТБ, знаючи про ризики, але покарання сильно залежить від грошей.

«Людей ловлять за одну і ту ж дію, але покарання повністю залежить від грошей», – сказала 39-річна Чхве Сувін, яка покинула Північну Корею в 2019 році. «Люди без грошей продають свої будинки, щоб зібрати 5000 або 10 000 доларів, щоб вибратися з таборів перевиховання».

Іншого північнокорейця, який втік, тричі ловили за переглядом дорам до того, як він покинув країну в 2019 році, але він уникнув покарання, оскільки його родина мала зв’язки.

Зазвичай, коли ловлять старшокласників, якщо їхня родина має гроші, вони просто отримують попередження. Я не отримав юридичного покарання, оскільки у нас були зв’язки.

При цьому він розповів, що троє друзів його сестер зі старшої школи отримали багаторічні вироки до трудових таборів наприкінці 2010-х, оскільки їхні сім’ї не могли дозволити собі хабарі.

«Всі знають, що всі дивляться»

П’ятнадцять опитаних з різних регіонів згадали «Групу 109» – спеціалізований правоохоронний підрозділ, який проводить обшуки будинків і вуличні перевірки сумок і мобільних телефонів без ордерів, що вказує на загальнонаціональний систематичний підхід.

Один з опитаних згадав, як члени підрозділу говорили: «Ми не хочемо карати вас жорстко, але нам потрібно давати хабарі нашим начальникам, щоб врятувати власні життя».

Інший описав систему як відкритий секрет:

Робітники дивляться це [заборонений контент] відкрито, партійні чиновники дивляться це з гордістю, агенти безпеки дивляться це таємно, а поліція дивиться це безпечно. Всі знають, що всі дивляться, включаючи тих, хто проводить облави.

«Вони страчують людей, щоб промити нам мізки і навчити нас»

Опитані описали, як їх змушували в шкільному віці бути присутніми на публічних стратах в рамках їх «ідеологічної освіти». Чхве Сувін стала свідком публічної страти в Сінійджі в 2017 або 2018 році людини, звинуваченої в поширенні іноземних медіа.

Влада наказала всім прийти, і десятки тисяч людей з міста Сінійджу зібралися дивитися. Вони страчують людей, щоб промити нам мізки і навчити нас.

Інші описали, як школи систематично наказували учням бути присутніми на стратах. «Коли нам було 16, 17, у середній школі, вони водили нас на страти і показували нам все», – розповіла 40-річна Кім Інжу. «Людей страчували за перегляд або поширення південнокорейських медіа. Це ідеологічне виховання: якщо ти дивишся, це трапиться і з тобою».