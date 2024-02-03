Американці досі використовують пейджери: в Україні їх давно нема

Пам’ятаєте пейджери? У 90-х вони були якийсь час мега-популярними, а як подешевшав стільниковий зв’язок, то пейджери пішли в минуле. Не так давно в Україні остаточно “закрили” пейджери – ліцензію на такий зв’язок більше неможливо отримати через багаторічну незатребуваність.

Але в деяких країнах, наприклад, США, пейджинговий зв’язок досі користується попитом – на сьогодні у пейджингової компанії Spok близько мільйона абонентів. Також існують локальні пейджингові оператори, які надають послугу на території того чи іншого об’єкта або місця розташування.

Але чому жителі США так люблять пейджери? Розберемося разом! А ви – підпишіться на наш телеграм канал, щоб не пропустити нічого цікавого.

Віддалені райони

Переваги пейджингу у віддалених районах – отримувати повідомлення про надзвичайні ситуації там, де не ловить стільниковий зв’язок Перевага пейджингу в простоті – на відкритих територіях можна отримати повідомлення за десятки, а часом і навіть сотні кілометрів. А ось стільниковий зв’язок набагато складніший – іноді за містом мобільник уже не працює. Пейджинг у цьому разі – чудовий спосіб сповістити людей про надзвичайну ситуацію і надіслати важливі новини. Ну, і звичайне повідомлення на пейджер дасть змогу отримувати будь-яку інформацію.

Лікарні

У США в багатьох лікарнях працює пейджинговий зв’язок. Причина тут проста – лікарю дуже зручно подивитись на дисплей, прочитати повідомлення і швидко попрямувати в потрібне місце, наприклад, на термінову операцію. Другий плюс використання такого зв’язку в лікарнях – відсутність перешкод для медичних приладів, особливо це важливо в реанімації та під час операцій. Мобільний телефон дає дуже багато перешкод для чутливих медичних приладів.

Вибухонебезпечні об’єкти

На виробництві, якщо є ризик вибуху газоповітряної суміші, у співробітників не повинно бути жодних пристроїв, які можуть дати іскру. Якраз мобільний телефон або смартфон може дати іскру через використання передавача. Пейджер у цьому випадку – найбезпечніший спосіб сповістити працівників, дати їм ту чи іншу інформацію.

Спецслужби

Іноді пейджинговий зв’язок можуть використовувати спецслужби. Причина тут проста – неможливо обчислити, де перебуває абонент пейджера, оскільки пейджер не містить передавача. До речі, повідомлення, які надходять на пейджер, зашифровані сучасними технологіями, це вже не аналоговий пейджинг із 90-х. Також відомо, що пейджинговий зв’язок використовується і для незаконних цілей, щоб також неможливо було вирахувати зловмисника.

Звичка та відсутність зайвої інформації

Деякі американці використовують пейджери ще з 90-х – вони просто звикли. Люди просто не дають номер свого телефону, щоб їх не турбували дзвінками, а дають номер пейджера. У підсумку вони самі вирішують, кому потрібно передзвонити. А частина людей вибирає пейджер через відсутність зайвої інформації. Адже смартфон, за фактом, забирає у нас дуже багато часу. А якщо людина комусь потрібна, вона прочитає меседж із пейджера і передзвонить.

До речі, за допомогою спеціальних пристроїв можна створити свій локальний пейджинг – досі такі пристрої продаються.