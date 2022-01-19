9 дієвих порад, як легко і безпечно очистити екран телевізора

Як безпечно почистити дисплей телевізора, які засоби не можна використовувати і як бути при сухому та вологому чищенні – розповідаємо у статті.





Щоб не зіпсувати екран телевізора, важливо дотримуватися ряду правил догляду за ТВ-панеллю. Ми склали вам докладну інструкцію, яка допоможе доглядати за будь-яким РК-телевізором.

Сухе чищення LCD-екрана

Перш ніж ви почнете протирати екран телевізора, він повинен бути вимкнений від мережі вже як мінімум 60 хвилин – за цей час панель встигне охолонути. Така рекомендація більшості виробників, але насправді це умовності: при сухому чищенні не повинно статися нічого особливо серйозного, якщо ви не дотримуєтеся цього правила.

Найкраще буде взяти в руки м’яку антистатичну тканину та очистити за її допомогою всі поверхні пристрою.

Для таких важкодоступних місць, як щілини та кути, підходить м’яка “антипилова” кісточка.

Безпечно позбавити від пилу вентиляційні канали та шарніри можна за допомогою пилососу.

Але будьте обережні: за вентиляційними отворами може бути вентилятор. Якщо його лопаті наводяться в рух потоками повітря, що всмоктується пилососом, двигун вентилятора починає працювати як динамо-машина і генерувати електрику. Це може призвести до пошкодження пристрою.

Вологе чищення екрана телевізора

Щоб зробити вологе очищення вашого ТВ-пристрою, знадобиться ганчірка з мікрофібри. Найкраще буде взяти різні серветки для вологого чищення та протирання насухо.

Використовуйте чисту водопровідну воду або спеціальний очисник для екранів.

Добре вичавлюйте ганчірку і розпорошуйте очисник тільки в необхідній помірній кількості. ТБ повинен бути вологим, а не мокрим.

Щоб уникнути розведень, слід насухо витерти телевізор.

Важливо: не допускайте попадання води у відкриті вентиляційні отвори. Якщо вода проникне у пристрій, можливе коротке замикання.

Які засоби не можна використовувати для чищення екрана телевізора

Звичайно, необов’язково використовувати спеціальний очисник екрану, але він забезпечує трохи більше блиску, ніж звичайна водопровідна вода.

Від звичайних миючих засобів, які ви використовуєте для посуду/сантехніки/миття волосся, слід триматися подалі.

Такі компоненти, як кислота або спирт можуть пошкодити поверхню дисплея – перевірте, чи вони містяться в конкретному миючому засобі.

Не підходить і класичний засіб для миття вікон, тому що після нього на екрані можуть залишитися мікро-подряпини.

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