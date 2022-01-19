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9 дієвих порад, як легко і безпечно очистити екран телевізора

19.01.2022
1 хвилина на прочитання

Як безпечно почистити дисплей телевізора, які засоби не можна використовувати і як бути при сухому та вологому чищенні – розповідаємо у статті.


Щоб не зіпсувати екран телевізора, важливо дотримуватися ряду правил догляду за ТВ-панеллю. Ми склали вам докладну інструкцію, яка допоможе доглядати за будь-яким РК-телевізором.

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Сухе чищення LCD-екрана

Перш ніж ви почнете протирати екран телевізора, він повинен бути вимкнений від мережі вже як мінімум 60 хвилин – за цей час панель встигне охолонути. Така рекомендація більшості виробників, але насправді це умовності: при сухому чищенні не повинно статися нічого особливо серйозного, якщо ви не дотримуєтеся цього правила.

  • Найкраще буде взяти в руки м’яку антистатичну тканину та очистити за її допомогою всі поверхні пристрою.
  • Для таких важкодоступних місць, як щілини та кути, підходить м’яка “антипилова” кісточка.
  • Безпечно позбавити від пилу вентиляційні канали та шарніри можна за допомогою пилососу.

Але будьте обережні: за вентиляційними отворами може бути вентилятор. Якщо його лопаті наводяться в рух потоками повітря, що всмоктується пилососом, двигун вентилятора починає працювати як динамо-машина і генерувати електрику. Це може призвести до пошкодження пристрою.

Вологе чищення екрана телевізора

Щоб зробити вологе очищення вашого ТВ-пристрою, знадобиться ганчірка з мікрофібри. Найкраще буде взяти різні серветки для вологого чищення та протирання насухо.

  • Використовуйте чисту водопровідну воду або спеціальний очисник для екранів.
  • Добре вичавлюйте ганчірку і розпорошуйте очисник тільки в необхідній помірній кількості. ТБ повинен бути вологим, а не мокрим.
  • Щоб уникнути розведень, слід насухо витерти телевізор.

Важливо: не допускайте попадання води у відкриті вентиляційні отвори. Якщо вода проникне у пристрій, можливе коротке замикання.

Які засоби не можна використовувати для чищення екрана телевізора

Звичайно, необов’язково використовувати спеціальний очисник екрану, але він забезпечує трохи більше блиску, ніж звичайна водопровідна вода.

  • Від звичайних миючих засобів, які ви використовуєте для посуду/сантехніки/миття волосся, слід триматися подалі.
  • Такі компоненти, як кислота або спирт можуть пошкодити поверхню дисплея – перевірте, чи вони містяться в конкретному миючому засобі.
  • Не підходить і класичний засіб для миття вікон, тому що після нього на екрані можуть залишитися мікро-подряпини.

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19.01.2022
1 хвилина на прочитання

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