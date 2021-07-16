Експерти розповіли, які змішувачі є небезпечними для здоров’я

Не всі знають, але змішувач може не тільки зламатися або почати підтікати, але і нашкодити – вплинути на склад води, яку ми п’ємо і використовуємо в приготуванні їжі.





У цьому матеріалі ми коротко розповімо про змішувачі, корпуси яких можуть виділяти шкідливі речовини, а також дамо рекомендації по вибору безпечних змішувачів.

Хіба змішувачі можуть бути небезпечні?

Змішувачі з дешевих металів зі сторонніми домішками – так!

До найбільш небезпечних змішувачів можна віднести моделі з цинкових сплавів. Такі змішувачі, взаємодіючи з хлорованою водою, виділяють хлорид цинку, який згубний для здоров’я людини. Також у воду можуть потрапляти великі дози нікелю.



Як визначити змішувач з цинку в магазині?

Візуально – ніяк, зовні змішувачі дуже схожі. Єдиний варіант – взяти модель в руки і прикинути її вагу, змішувачі на основі цинкового сплаву приблизно вдвічі легше латунних аналогів (а саме змішувачі з латуні – найбезпечніше рішення на ринку, докладніше про них – нижче). Однак це не дасть 100% гарантії, тому що недобросовісні виробники нерідко обтяжують змішувачі за допомогою небезпечних металів.

Також ціна на цинкові моделі, як правило, помітно нижче. Це підкуповує, але тільки спочатку – прослужити вони зможуть не більше року – цинковий сплав дуже крихкий і не здатний витримати різкого перепаду температур, а вони в нашій країні не рідкість. Такі моделі можна купити хіба що на час ремонтних робіт для технічної води.

Які змішувачі вважаються безпечними?

Моделі, корпуси яких виконані з вторинної латуні. Латунь – найбільш безпечне рішення. Латунні змішувачі не містять шкідливих домішок, мають високу корозійну стійкість та міцність.

Розпізнати цей матеріал в магазині так само можна за вагою – корпус латунного змішувача важкий і масивний. Латунні змішувачі, навіть найменші моделі, не можуть важити менше кілограма. Як правило, мова йде про моделі вагою понад 1,2 кг. Якщо ж ви купуєте змішувач в інтернеті, уважно вивчайте характеристики товару і уточнюйте інформацію у продавця.

Однак, нагадаємо, це не гарантує безпечної покупки через виверти недобросовісних виробників, які можуть обтяжувати модель за допомогою різних матеріалів.

Вибирайте бренди, яким довіряєте, звертайте увагу на ціну, вагу, термін гарантії на корпус – латунні змішувачі можуть служити 15-20 років, гарантія на них мінімум 5-10 років.