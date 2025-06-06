Українцям приходять гроші від незнайомців, а слідом іде дзвінок або SMS

Уявімо таку ситуацію: вам приходить SMS-повідомлення про поповнення балансу вашої картки, але ви цього не чекаєте. Дану інформацію важливо знати всім — від цього багато залежить. Що робити? Події можуть розвиватися в декількох напрямках, спробуємо розібратися. Отже, після переказу потрібно почекати дзвінка або SMS-повідомлення. Отже, вам дзвонять.

Дзвонить людина, яка каже, що помилилася і випадково переказала вам гроші, і просить повернути кошти на номер телефону або номер картки. При цьому реквізити вона називає самостійно. Напевно, практично кожна чесна людина просто поверне гроші на ті реквізити, які продиктував незнайомець. Але тут криється велика помилка. Відправляти гроші на ті реквізити, які вам сказав той, хто дзвонить, не можна з двох причин:

Гроші, які вам надіслали, можливо, отримані шахрайським шляхом. Наприклад, якусь людину «розвели» шахраї, і вона відправила свої кошти на ваш номер. Ця чесна людина думає, що купила послугу або товар саме у вас. А сам шахрай вже повідомляє вам інші реквізити, щоб було складніше вирахувати ланцюжок подібних дій. Як правило, суми в такому вигляді шахрайства невеликі. Якщо сума велика і той, хто дзвонить, пропонує вам забрати якусь частину коштів, а більшу переказати на інший рахунок — також не потрібно погоджуватися. Таким чином ви, не розуміючи цього, можете стати одним з ланок ланцюжка «обнальщиків» — людей, які отримують гроші незаконним шляхом, а їх кудись потрібно виводити. Навряд чи вам щось за це буде, але нерви попсують.

А якщо ви погодитеся, то той, хто дзвонить, може втягнути вас у незаконну схему на постійних умовах — переказувати вам кошти, які ви повинні будете відправляти далі. Не погоджуйтеся на таке.

Що робити?

Не варто привласнювати собі отримані від невідомо кого грошові кошти. Це може призвести до різного роду проблем. Потрібно повідомити співрозмовнику, що ви можете повернути даний переказ тільки за тими реквізитами, за якими він прийшов. Добре, якщо банк дозволяє бачити реквізити відправника і є кнопка «Повернути переказ», але не скрізь так буває.

У цьому випадку вам необхідно зателефонувати на гарячу лінію вашої кредитної організації і описати ситуацію. Вам запропонують зробити заяву на повернення коштів відправнику — через деякий час (від декількох годин до днів) гроші будуть повернуті за тими реквізитами, за якими вони прийшли. Це найправильніший спосіб — іншої поради тут немає. Не варто спокушатися подібним збагаченням — воно може вийти боком навіть через великий проміжок часу.

А що, якщо грошей немає?

Трапляються ситуації, коли вам приходить SMS про зарахування, але насправді на рахунку грошей немає. Таким чином шахраї можуть працювати, щоб ви не звернули увагу на баланс рахунку і відправили вже свої гроші за продиктованими реквізитами. Тут все просто: після надходження подібних SMS відразу перевірте баланс і історію нарахувань, а потім вже чекайте дзвінка і переходьте до вищевказаного абзацу.

Така ж схема може працювати і з балансом мобільного телефону — «Випадково відправив гроші не на той номер, поверніть, будь ласка». Якщо гроші дійсно є на рахунку, то краще вчинити так само, як і з банком — звернутися до мобільного оператора.

Також необхідно ретельно перевірити номер, з якого вам зателефонували, через інтернет. Досить ввести в пошукову систему і проаналізувати відгуки на декількох ресурсах. Шахраї, як правило, використовують IP-телефонію для подібних справ, і, швидше за все, номер вже «брудний», тобто його вже «засвітили» на різних ресурсах. Але варто розуміти, що показник не є гарантією — з’являються нові оператори і нові пули номерів, які просто можуть не потрапити на ресурси з відгуками.