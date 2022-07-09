Телефон гальмує: як швидко знайти причину

Коли смартфон починає працювати повільно, гальмувати та довго відгукуватися на дії користувача, постає питання, що його навантажує. У стандартних налаштуваннях з’ясувати це не вдасться, але в режимі розробника є потрібна опція.





Запущені програми на телефоні займають його оперативну пам’ять. Якщо їх закрити, пам’ять звільниться і смартфон почне працювати швидше. Але іноді навіть із закритими програмами пристрій гальмує та повільно реагує на команди. Це може означати кілька речей:

Смартфон навантажують програми, які працюють у фоновому режимі.

Пристрій повільно працює через віруси та шкідливі програми.

З останнім пунктом розібратися простіше – достатньо перевірити смартфон за допомогою антивірусу та видалити знайдені програми. Але найчастіше причина полягає саме у фонових процесах. Багато програм працюють навіть тоді, коли користувач їх закрив — це потрібно месенджерам, соціальним мережам, програмам для відстеження показників здоров’я (крокомір, контроль сну, калорій, стресу), а також системним процесам. Саме вони займають більшу частину оперативної пам’яті.

Щоб дізнатися, що саме навантажує телефон, потрібно активувати режим розробника, адже саме в ньому є налаштування. Для цього не потрібні Root-права, достатньо виконати такі кроки:

Відкрити розділ “Налаштування” на смартфоні. Знайти підрозділ “Про телефон”. У ньому натиснути на номер збирання 5-8 разів. На більшості моделей унизу з’являтимуться підказки про те, скільки тапів залишилося до переходу в режим розробника.

Після цього в налаштуваннях додасться ще один розділ – “Для розробників”. Функція, що шукається, називається «Працюючі служби» або «Працюючі сервіси» — назви відрізняються на різних моделях смартфонів.

У цьому меню відображається список усіх програм, які працюють на телефоні в даний момент. У верхівці знаходиться загальна статистика: обсяг ОЗУ, зайнятий системними процесами, додатками і вільна частина оперативної пам’яті. Нижче розташований список програм, навпроти кожної з них обсяг ОЗУ, яку та споживає. Тут же можна зупинити процеси.

Важливо! У загальному списку знаходяться системні процеси, які не рекомендується закривати. Тому будь-які сервіси з позначкою “Android”, “Система” або значком Android закривати не варто, оскільки вони забезпечують роботу телефону.