Обираємо недорогі смартфони, за які не соромно у 2024 році

Завдання: знайти недорогі смартфони, які доставлять найменше проблем своїм власникам.

А без недоліків не обійтися? Звичайно, адже навіть флагмани не позбавлені компромісів. Але якщо знати про них заздалегідь, можна знайти недорогу модель, що вирішує саме ваші завдання.

Щоб об’єктивно уявити картину, поділюся досвідом використання кількох смартфонів.

Google Pixel

Більшість колег порекомендували б Pixel 6A як відносно новий, недорогий пристрій.

Однак я всіляко спробую відрадити вас від його купівлі у 2024 році, і ось кілька причин:

Процесор . Google Tensor першого покоління є першим процесором від Google (створеним у співпраці з Samsung), і нехай з моменту випуску минуло достатньо часу, основні проблеми (перегрівання і недостатня продуктивність) все ще не вирішені.

Google Tensor першого покоління є першим процесором від Google (створеним у співпраці з Samsung), і нехай з моменту випуску минуло достатньо часу, основні проблеми (перегрівання і недостатня продуктивність) все ще не вирішені. Дисплей. 60 Гц у 2024 році виглядає сумно.

Обробка фото. Процесор впливає не тільки на продуктивність. У Samsung специфічні алгоритми обробки фото, і щоб підтвердити свої слова, наведу наочний приклад.

Знято на Pixel 6A і смартфон, про який піде мова далі.

Критикуєш – пропонуй. Якщо стоїть завдання купити недорогий Google Pixel, я однозначно рекомендую Pixel 5.

Так, оновлення смартфона вже призупинено, але чи такий важливий Android 15, щоб гнатися за ним?

До того ж Pixel 5 – це флагман, а отже, матеріали корпусу, збірка, захист від вологи, бездротова зарядка та інші приємні дрібниці завідомо кращі, ніж у Pixel 6A.

Pixel 5 працює на Snapdragon 765G, який оптимізований краще, ніж Tensor (читай – Exynos). Час роботи відрізняється не сильно: Pixel 5, будучи не новим, програвав новому Pixel 6A приблизно годину екранного часу.

Якщо ж ви готові трохи доплатити, зверніть увагу на Google Pixel 7, так як у Pixel 6 і Pixel 6 Pro ті ж недоліки (крім 60 Гц), що і у Pixel 6A.

Apple

Випадок із життя: наприкінці літа до мене звернулася людина з проханням порадити iPhone за недорого, щоб відносно бюджетно спробувати iOS.

Мінімальним порогом входу в екосистему Apple вважається iPhone XR, але я рекомендував йому звернути увагу на iPhone XS Max.

На це є одразу кілька причин:

Це флагман.

Він усе ще оновлюється.

Великий AMOLED-екран дає змогу без проблем переглядати улюблений контент.

Різниця в ціні з XR становить лише кілька тисяч рублів, що в даному випадку не грає великої ролі.

Продуктивності вистачить на всі завдання (якщо, звичайно, ви не монтуєте відео на телефоні).

Камери досі здатні робити хороші фото (про відео і говорити нічого. iPhone – найкращі в цій частині)

Час роботи всіх смартфонів до iPhone 11 Pro Max приблизно однаковий. У нашому випадку XS Max видає 6-7 годин екранного часу за умови, що мій знайомий не грає в ігри.

Samsung

Для мене вибір стоїть між двома моделями: Samsung Galaxy A35 і Samsung Galaxy S20.

Тобто між флагманом минулих років і сучасним, недорогим смартфоном.

З Galaxy A35 усе зрозуміло, тому зосереджуся на перевагах S20.

Дисплей чіткіший і має правильне колірне калібрування.

Корпус захищений за стандартом IP68 (хоча, якщо батарея у S20 змінювалася, сподіватися на захист я б не став).

Швидка оперативна пам’ять (LPDDR5 проти LPDDR4X у A35).

Але якщо вам здалося, що Galaxy S20 – ідеальний варіант і в усьому кращий за Galaxy A35, то це не так.

Galaxy S20 працює значно менше, ніж A35 (у масштабах екранного часу приблизно на 3 години).

Galaxy A35 підтримуватиметься ще кілька років, тоді як S20 уже не отримає нових версій Android.

Формально можна записати в мінуси стандарт постійної пам’яті (UFS 3.1 проти UFS 3.0 у S20), але на практиці різницю ви не помітите.

За фотоможливостями виявити фаворита не вдалося, тому залишаю цей пункт на ваш розсуд.

Знято на Samsung Galaxy A35 і Samsung Galaxy S20

Китайські смартфони

Від розмаїття моделей бажання купувати будь-який смартфон може взагалі зникнути. Але якщо не вибирати ретельно, можна купити розчарування.

Дам короткі коментарі щодо моделей, якими користувався, щоб не розтягувати статтю.

Realme 12 Pro – цей смартфон продають його камери, особливо телеоб’єктив. Нічого кращого за фотоможливостями в цьому бюджеті ви не знайдете.

Система працює стабільно, продуктивності вистачає, втрата кадрів під час відтворення інтерфейсу зустрічається вкрай рідко.

Ось кілька прикладів фотографій зроблених на Realme 12 Pro.

Цей смартфон стане ідеальною покупкою, особливо в період розпродажів.

Poco M6 Pro – варіант для тих, хто хоче купити смартфон сьогодні.

Є уособленням характеристики «робоча конячка». Але якщо є можливість почекати, дам просту, але корисну пораду – дочекайтеся розпродажів у листопаді і купіть Poco X6 Pro або Poco F6.

Ці смартфони я вважаю найкращими, але їхня роздрібна ціна викликає посмішку, тому брати варто тільки зі знижкою.

Xiaomi 12 Lite – користувався цим смартфоном до купівлі Xiaomi 14 і можу сказати, що претензій, крім часу роботи (8-9 годин, що виправдано тонким корпусом), у мене немає.

Єдине, що може перешкодити його покупці – оновлення, які, на жаль, добігають кінця, і HyperOS 2.0 стане для нього останньою версією системи.

Tecno і Infinix не згадані навмисно, оскільки на момент написання статті я користуюся відразу чотирма смартфонами цих брендів (Infinix Hot 50 Pro, Infinix Hot 50i, Tecno Spark 20 Pro Plus, Tecno Spark 30 Pro).

Вони заслуговують на окремий огляд, тому готую статтю, в якій розповім про всі їхні плюси та недоліки.