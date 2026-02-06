Смартфон гальмує через процесор або пам’ять: чому так відбувається

Кожен з нас не любить, коли смартфон гальмує. Додатки відкриваються довго, перемикання між ними займає багато часу. Це ще якось можна терпіти, але буває, коли зависає важливе повідомлення: ми чекаємо повідомлення або дзвінок з месенджера, але він не проходить через завислий смартфон. А від чого смартфон гальмує? Пам’ять чи процесор? Спробуємо розібратися.

Будь-який смартфон архітектурно є комп’ютером – в ньому є материнська плата, пам’ять і процесор. Принцип роботи такий самий, як і у ПК – операційна система керує всім, і ефективність роботи додатків, а також самої ОС залежить, звичайно, від апаратних характеристик: пам’яті та процесора.

Коли смартфону не вистачає пам’яті?

В оперативній пам’яті (ОЗУ) знаходиться все те, що зараз запущено на смартфоні: додатки, віджети, служби, операційна система. Найперший симптом, який говорить про те, що пам’яті не вистачає – перезавантаження додатків, коли ви між ними перемикаєтеся.

Наприклад, ви переглядаєте стрічку соціальної мережі і вам потрібно зайти в месенджер. При перемиканні додатки довго запускаються, а при поверненні до того додатка, де ви були до цього, він знову завантажується, і може бути втрачений процес, наприклад, стрічку соціальної мережі ви почнете переглядати спочатку. Те ж саме може статися з вкладками в браузері – чим менше пам’яті, тим повільніше буде перемикання між ними.

Друга ознака – зависання системи на кілька секунд при відкритті нового додатка або поверненні на головний екран. Також при нестачі оперативної пам’яті багатозадачність працює погано. Можуть зависати повідомлення, інформація з віджетом, і телефон довго «прокидається».

Чому так відбувається? При нестачі оперативної пам’яті система починає користуватися постійною – створює файл підкачки. Все так само, як і на комп’ютері з Windows. Постійна пам’ять в десятки разів повільніша за оперативну, і процеси запису та зчитування відбуваються довго – смартфон починає гальмувати.

Збільшити ОЗУ в смартфоні не вийде – тут тільки заміна пристрою на новий. Щоб пам’яті вистачало, не потрібно запускати велику кількість додатків і вкладок в браузері. Раз на день бажано перезавантажувати девайс, щоб повністю очистити в ОЗУ «сміттєві» дані, які можуть займати вільне місце. Тут можна дати ще одну пораду: потрібно стежити, скільки залишилося вільного місця. Не варто забивати постійну пам’ять на 100% – залишайте 15-25% від загального обсягу, це місце потрібно під файл підкачки.

До речі – дуже сильно споживають пам’ять віджети: чим більше їх буде на екрані, тим менше вільної пам’яті залишається.

Коли смартфону не вистачає процесора?

В принципі, ті ознаки, що були описані для оперативної пам’яті, актуальні і для процесора. До речі, зараз не прийнято називати процесор смартфона процесором – використовується слово SoC (System on a Chip), тобто «система на кристалі», всередині якої закладено практично весь функціонал пристрою.

Якщо процесору не вистачає потужності, то виконання завдання ставиться в чергу – саме тут задіюється і ОЗУ, і файл підкачки. Але є кілька ознак, які свідчать про те, що процесору не дуже добре:

Уповільнення на важких завданнях. Наприклад, ігри починають лагати на високих налаштуваннях, відео у високій роздільній здатності гальмує, камера обробляє фото і відео тривалий час; Пристрій сильно гальмує і нагрівається також при важких завданнях. Це ознака тротлінгу – коли процесор сам себе захищає, знижуючи тактову частоту і пропускаючи завдання, щоб не згоріти; Смартфон гальмує навіть на простих завданнях, коли не завантажено багато додатків, наприклад, при перегортанні екрану. Це може свідчити про те, що операційна система ще оновлюється і ускладнюється, а процесор залишається морально застарілим; Затримки при анімаціях. Тут може бути зв’язок не тільки з самим основним процесором, але і з його графічним чіпом.

Що робити?

Варто розуміти, що навіть якщо ваш смартфон колись був потужним і мав великий обсяг пам’яті – часи змінюються. Зараз навіть середньобюджетна модель може бути кращою, ніж, наприклад, 5-річний флагман. Процесори поліпшуються, оперативна пам’ять збільшується, операційні системи вдосконалюються. Тут вихід тільки один – міняти пристрій на новий.

Так, можна користуватися «акуратно», постійно перезавантажуючи девайс, не запускаючи безліч додатків. Але все одно це викликає дратівливість, а в деяких випадках і неможливість отримати вчасно важливу інформацію.