Український канал FREEДОМ зайшов у готелі ОАЕ: мовлення у 42 мережах

Телеканал українського іномовлення FREEДОМ суттєво посилив свою присутність на Близькому Сході. Відтепер трансляція каналу доступна у 42 готельних комплексах Об’єднаних Арабських Еміратів, охоплюючи понад 13 500 номерів.

Де дивитися: До списку партнерів увійшли світові гіганти індустрії гостинності, серед яких Hyatt, Marriott International, Rixos, Radisson, Bvlgari та інші. Це розширення доповнює вже наявні канали дистрибуції в регіоні: FREEДОМ також доступний через супутник Hot Bird 13G та у пакетах національних провайдерів Etisalat і Du.

Глобальне покриття: На сьогодні канал, який позиціонується як альтернатива російській пропаганді (мовлення ведеться російською мовою для іноземної аудиторії), працює у понад 900 мережах у 44 країнах світу. Трансляція забезпечується через шість супутників, покриваючи Європу, Азію та Північну Африку.