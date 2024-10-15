“Джокер 2” провалюється в прокаті: збори фільму впали на 81%

У перший тиждень прокату стрічка Тодда Філліпса заробила 38 мільйонів доларів, у другий – лише 7 мільйонів доларів. Збори фільму впали на 81%: це найрізкіше падіння в історії фільмів за коміксами. У минулому найпровальнішим кінокоміксом був «Капітан Марвел 2»: до другого тижня прокату збори цього фільму впали на 78,1%.

У світовому прокаті «Джокер: Божевілля на двох» зібрав лише 165 мільйонів доларів. При цьому бюджет фільму, без урахування витрат на маркетинг, становив 200 мільйонів доларів. Зазначимо, що перший «Джокер» зібрав під час другого тижня прокату 55,9 мільйона доларів. Загалом же за фільм 2019 року виручили у світовому прокаті понад мільярд доларів.

За що ж критикують сиквел? Глобально до нього дві претензії. Перша – фільм не пропонує глядачеві нічого нового і відчувається як затягнута частина оригінальної стрічки. Друга – музичні сцени: і глядачі, і критики кажуть, що епізоди з мюзиклом лише заважають основному сюжету.