Прощавай, Генрі: Вийшов тизер заключного сезону ‘Відьмака’ з Кавіллом

Netflix представив перший тизер третього сезону серіалу “Відьмак”, в якому Геральт, Цирі та Єніфер знову борються зі зловісними силами в темній атмосфері.
Стрімінговий сервіс надав загадковий опис під кліпом, в якому йдеться “Цього літа все зміниться”.
Майбутній сезон буде розділений на два сегменти, прем’єра першого набору епізодів відбудеться 29 червня, а другого – 27 липня.
Другий сезон буде заснований на романі Анджея Сапковського “Година презирства”, в якому Ґеральт, Єніфер і Цірі протистоятимуть Братству магів, Нільфгаарду та ельфам, які полюють на Цірі.
Наразі триває робота над четвертим і п’ятим сезонами “Відьмака”, а Ліам Гемсворт має взяти на себе роль Ґеральта від Генрі Кавілла у четвертому сезоні.
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