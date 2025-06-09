Названо причину популярності турецьких серіалів в Україні

Популярність турецьких серіалів в Україні, яка давно вже вийшла за межі звичайного захоплення, нарешті отримала своє пояснення від експертів. Виявляється, ключ до серця українських глядачок криється у відображенні їхнього глибокого запиту на сильних чоловіків та традиційні ролі у відносинах, що так яскраво представлені в цих кінострічках.

Аналітики зазначають, що турецькі драми, часто об’єднані під жанром “важка жіноча доля” (ВЖД), пропонують українськиі аудиторії зовсім іншу модель взаємодії статей. “У нас жінки сильні, чоловіки слабкі. Така рольова модель, природно, нашим панянкам не дуже подобається”, – пояснюють фахівці.

Натомість, турецькі серіали демонструють “правильну гендерну орієнтацію”, де чоловік – це брутальний, харизматичний персонаж, який діє рішуче. “Побачив жінку, наздогнав, відразу хапає і одружується”, – з гумором описують експерти типову фабулу, яка, безсумнівно, приваблює мільйони глядачок. Цей образ маскулінного та цілеспрямованого чоловіка, що готовий взяти на себе відповідальність за долю коханої, виявляється вельми бажаним в українському суспільстві.

Таким чином, успіх турецьких серіалів в Україні є не лише культурним феноменом, а й свідченням певних суспільних запитів та очікувань.