Як відновити олеофобне покриття на екрані смартфона
Екрани більшості сучасних смартфонів зверху покривають тонкою плівкою із суміші силікону, алкілсілани і розчинника. Це – всім відоме олеофобним покриття, придумане на початку «нульових» німецькими вченими. Його завдання:
- захистити поверхню від крапель вологи, брудних і жирних відбитків пальців;
- якщо плями все-таки з’являються – покриття дозволяє легко їх стерти;
- полегшує ковзання пальця по екрану.
Олеофобку наносять не тільки на телефони – вона потрібна всім гаджетам з сенсорними екранами: розумним годинниками, фітнес-браслетам, планшетам і навігаторам. Але «і з коробки» покриття є не скрізь: виробники дешевих гаджетів і захисних стекол можуть економити на ньому, і не наносити взагалі.
Скільки служить олеофобним покриття?
Залежно від якості складу, його товщини і того, як часто ви взаємодієте з екраном, плівка може триматися від декількох місяців до декількох років. У «глухих» місцях, до яких зазвичай торкаються рідко – наприклад, кутах екрану – покриття може зберігатися роками.
Як зрозуміти, що олеофобне покриття «зносилося»?
Головна ознака – екран почав активно збирати відбитки пальців, що не відтираються, а залишають на ньому жирні розводи. Також олеофобне покриття можна протестувати: потрібно піпеткою або ватною паличкою капнути на поверхню трохи води, і нахилити гаджет, щоб крапля потекла.
Якщо вона розтікається, залишаючи за собою мокрий слід – олеофобного покриття не залишилося. Якщо крапля ковзає, не залишаючи сліду і не втрачаючи форми – олеофобка ще залишилося.
Відновлення олеофобного покриття смартфона
Склад, яким наносять олеофобне покриття – всім відомий, не заборонений і дешевий, тому його можна купити і наносити самостійно. Продається він зазвичай в одноразових тюбіках- піпетках , розрахованих на оновлення 1 смартфона.
До ак його застосовувати:
- Знежирюємо поверхню – протираємо дисплей ваткою, змоченою в спиртовому розчині, вологою серветкою, або спеціальною рідиною для очищення екранів. Потім насухо витираємо м’якою ганчіркою (в комплекті йде мікрофібра): на поверхні не повинно залишитися розводів, ворсинок або пилу.
- Вказівний палець обертаємо чистим поліетиленовим пакетиком – ним ми будемо розподіляти рідину по поверхні.
- Відкриваємо тюбик і наносимо засіб краплями на різні ділянки екрану.
- Пальцем рівномірно розподіляємо склад по поверхні. Він швидко сохне, тому не зволікайте.
- Залишаємо сохнути – на 10-15 хвилин. Цей час взагалі не варто торкатися до екрану.
- Повторно очищаємо дисплей м’якою тканиною і наносимо ще 1-2 шари, щоб олеофобка вийшла товще. Після фінішного шару покриття потрібно дати остаточно висохнути протягом години.
Готово – дисплей знову блищить і виглядає як новий, захищений від бруду, і палець по ньому буде легко ковзати.
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