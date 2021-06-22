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Як відновити олеофобне покриття на екрані смартфона

22.06.2021
2 хв. на прочитання
олеофобне покриття

Екрани більшості сучасних смартфонів зверху покривають тонкою плівкою із суміші силікону, алкілсілани і розчинника. Це – всім відоме олеофобним покриття, придумане на початку «нульових» німецькими вченими. Його завдання:


  • захистити поверхню від крапель вологи, брудних і жирних відбитків пальців;
  • якщо плями все-таки з’являються – покриття дозволяє легко їх стерти;
  • полегшує ковзання пальця по екрану.

Олеофобку наносять не тільки на телефони – вона потрібна всім гаджетам з сенсорними екранами: розумним годинниками, фітнес-браслетам, планшетам і навігаторам. Але «і з коробки» покриття є не скрізь: виробники дешевих гаджетів і захисних стекол можуть економити на ньому, і не наносити взагалі.

Скільки служить олеофобним покриття?

Залежно від якості складу, його товщини і того, як часто ви взаємодієте з екраном, плівка може триматися від декількох місяців до декількох років. У «глухих» місцях, до яких зазвичай торкаються рідко – наприклад, кутах екрану – покриття може зберігатися роками.

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Як зрозуміти, що олеофобне покриття «зносилося»?

Головна ознака – екран почав активно збирати відбитки пальців, що не відтираються, а залишають на ньому жирні розводи. Також олеофобне покриття можна протестувати: потрібно піпеткою або ватною паличкою капнути на поверхню трохи води, і нахилити гаджет, щоб крапля потекла.

Зліва покриття немає, справа є

Якщо вона розтікається, залишаючи за собою мокрий слід – олеофобного покриття не залишилося. Якщо крапля ковзає, не залишаючи сліду і не втрачаючи форми – олеофобка ще залишилося.

Відновлення олеофобного покриття смартфона

Склад, яким наносять олеофобне покриття – всім відомий, не заборонений і дешевий, тому його можна купити і наносити самостійно. Продається він зазвичай в одноразових тюбіках- піпетках , розрахованих на оновлення 1 смартфона.

До ак його застосовувати:

  1. Знежирюємо поверхню – протираємо дисплей ваткою, змоченою в спиртовому розчині, вологою серветкою, або спеціальною рідиною для очищення екранів. Потім насухо витираємо м’якою ганчіркою (в комплекті йде мікрофібра): на поверхні не повинно залишитися розводів, ворсинок або пилу.
  2. Вказівний палець обертаємо чистим поліетиленовим пакетиком – ним ми будемо розподіляти рідину по поверхні.
  3. Відкриваємо тюбик і наносимо засіб краплями на різні ділянки екрану.
  4. Пальцем рівномірно розподіляємо склад по поверхні. Він швидко сохне, тому не зволікайте.
  5. Залишаємо сохнути – на 10-15 хвилин. Цей час взагалі не варто торкатися до екрану.
  6. Повторно очищаємо дисплей м’якою тканиною і наносимо ще 1-2 шари, щоб олеофобка вийшла товще. Після фінішного шару покриття потрібно дати остаточно висохнути протягом години.

Готово – дисплей знову блищить і виглядає як новий, захищений від бруду, і палець по ньому буде легко ковзати.

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22.06.2021
2 хв. на прочитання

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