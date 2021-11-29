Топ 5 кнопкових телефонів на які можна встановити WhatsApp та Viber

WhatsApp – найпопулярніший месенджер із значним відривом від усіх переслідувачів. Однією з причин такої любові народу є той факт, що встановити програму можна навіть на кнопковий телефон. Щоправда, не кожен. Які моделі придатні для цього? Давайте подивимося разом.





№5 – BQ Voice 20

Телефон з компактними розмірами та підтримкою LTE, що для такої ціни вже здорово. Крім WhatsApp можна встановити Viber та Skype, переписуватись у додатках зручно через клавіатуру з роздільними кнопками. Є слот під флешку та Bluetooth 4.0 для швидкого обміну файлами з іншими пристроями.

№4 – Nobby 240 LTE

Доступний кнопковий моноблок, з гарною якістю збирання та підтримкою VoLTE – за рахунок її досягається висока якість звуку під час дзвінків. Під капотом моделі встановлено акумулятор на 2000 мАг, якого вистачить на тиждень автономної роботи при лояльній експлуатації. Власники також відзначають зручну клавіатуру, з якою комфортно набивати смски у WhatsApp.

№3 – Nokia 6300 4G

Практичний гаджет з корпусом із тактильно приємного матового пластику та двома гучними динаміками. Нічого видатного телефон не показує, але зі своїми прямими завданнями справляється на ура: якісно тримає зв’язок, може використовуватися в ролі точки доступу, оснащений слотом під флешку і приємним в експлуатації 2.4-дюймовим екраном. У ролі процесора використовується Snapdragon 210 – для WhatsApp потужності чіпсету вистачає з головою.

№2 – Nokia 8110

Один з найефектніших щодо дизайну кнопкових телефонів. Слайдер у формі банана гарантовано змусить перехожих обертатися услід. За експлуатаційними параметрами тут все теж на гідному для класу рівні. Крім того, що на телефон можна накотити WhatsApp, він цікавий яскравим екраном, гучним динаміком та наявністю GPS-модуля. За рахунок останнього нормально працюють Google Maps.

№1 – Nokia 2720 Flip

Стильна розкладачка, що працює під керуванням KaiOS, на яку можна накотити не лише WhatsApp, а й YouTube чи Facebook. Основний 2.8-дюймовий екран яскравий, з великим шрифтом, додатковий показує сповіщення. Гучний динамік чутно з сусідньої кімнати, є підтримка Wi-Fi і 2-мегапіксельна камера, що підходить для фото документів.