Топ-10 ноутбуків, які працюють без зарядки понад 11 годин: моделі та ціни

Проблеми з електропостачанням в Україні зробили автономність гаджетів ледь не найважливішим критерієм для вітчизняних покупців. Тепер обираючи собі ноутбук українці віддають перевагу моделям, які найдовше тримають заряд і не підведуть, навіть якщо раптово зникне світло.

Аналітики популярного українського порталу про гаджети ITC.ua створили добірку ноутбуків, що можуть працювати автономно понад 11 годин. Кожна друга модель з цієї добірки випущена компанією Apple.

Перше місце у рейтингу найвитриваліших ноутбуків зайняв Apple Macbook Pro M2 13” випущений у 2022 році. Цей ноутбук може тримати заряд 18 годин. Тобто якщо власник користується комп’ютером щодня протягом години, він буде працювати два тижні без необхідності під’єднання до мережі. Придбати Macbook Pro M2 у 13-дюймовій версії в Україні можна орієнтовно за 50 тис. грн.

На другому місці опинився Apple Macbook Pro M1 16”. Це минулорічна модель, яка за параметром автономності трохи не дотягує до свого послідовника – 15,5 годин. При цьому заявлений компанією Apple показник автономної роботи при низькій загрузці процесора – 21 година. Коштує Apple Macbook Pro M1 близько 93 тис. грн.

На третю сходинку топу потрапив Asus Zenbook 13” OLED з показником автономної роботи до 15 годин. Хоча протриматися без підзарядки більш ніж півдоби цей ноутбук зможе лише при економному використанні. Якщо ж користуватися одразу кількома «тяжкими» програмами, наприклад графічними- чи відеоредакторами, Zenbook 13 OLED протримається без доступу до мережі не більше 10 годин. Вартість такого гаджету в Україні зараз складає 37 тис. грн.

Решта автономних ноутбуків розташувалися в рейтингу наступним чином:

Apple Macbook Air M1 13” 2020 року – 43 тыс. грн;

Apple Macbook Pro M1 14” 2021 року – 73 тис. грн;

Apple Macbook Air M2 13” 2022 року – 50 тис. грн;

Lenovo IP Duet 5 Chromebook – 26 тис. грн;

Samsung Galaxy Book2 Pro 360 – 70 тис. грн;

HP Chromebook x2 11” – 29 тис. грн;

Samsung Galaxy Book Go 14” – 13 тис. грн.