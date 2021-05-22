Що таке 5G та чому люди його бояться: коментар ВООЗ

Поява зв’язку п’ятого покоління 5G розбурхує громадськість: є думка, що інновація дуже небезпечна для здоров’я людини і навколишнього середовища. Деякі впевнені, що випромінювання прискорює поширення вірусів. Щоб не відчувати страх перед невідомістю, є сенс звернутися до наукових фактів і прислухатися до думки фахівців.





«5G» розшифровується як «п’яте покоління» («G» означає «Generation»), тобто цим варіантом передували чотири. Найперший з’явився в 80-і роки, але про цифрові технології ще ніхто і не думав: 1G відносився до аналогового виду зв’язку. Стандарт 2G вже відноситься до цифрового формату з можливістю обміну SMS та MMS. 3G було презентовано в 2000-і, а 2010 рік ознаменувався відкриттям 4G мереж.

Питання про покращення якості передачі даних назріло в 2015-му, і через три роки американська компанія Verizon анонсувала запуск комерційної мережі 5G з високою пропускною здатністю.

Практично одночасно з американцями в тестовому режимі новинку випробували китайці, а пізніше до них приєдналися корейці. Мережею нового типу можна було скористатися на зимовій Олімпіаді в Сеулі. Зараз йде активний розвиток мобільного зв’язку п’ятого покоління в Європі.

Чому люди бояться 5G

Про те, що мобільний зв’язок несе в собі загрозу для організму людей, кажуть ще з моменту появи перших мобільних телефонів. А 5G породило справжню істерію, оскільки популяризація цього стандарту збіглася з пандемією.

У деяких країнах активісти псують обладнання, спалюють вишки з метою зупинити загрозу.

Противники впевнені, що випромінювання сильно послаблює імунітет, через вплив сигналу може розвинутися рак, серцеві недуги, хвороба Альцгеймера і безпліддя.

Недалеко від Гааги загадковим чином загинула величезна кількість шпаків, у чому також звинуватили ненависні мобільні вишки, встановлення яких в цьому регіоні велося особливо активно.

Думка мобільних операторів і ВООЗ

Представники мобільних операторів запевняють абонентів в безпеці 5G. Близьке проживання до станції загрожує лише відмінною якістю послуги, про шкідливе електромагнітне випромінювання і мови бути не може.

Масові протести проти 5G по всьому світу змусили ВООЗ створити окрему сторінку на своєму офіційному сайті, присвячену даній проблематиці. Експерти запевняють громадян в тому, що жодного негативного впливу на здоров’я мобільний зв’язок нового типу не робить.