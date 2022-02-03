Стало відомо, чому “Вантаж-200” так називається: які ще вантажі є

Напевно, багато хто якщо не дивився, то чув про відомий фільм Балабанова «Груз-200». Обивателю такі позначення вантажів здаються незрозумілими та дивними. А ось для тих, хто пройшов афганську війну, згадки цих «вантажів» можуть спричинити вкрай негативні спогади. Крім вантажу-200 існують інші позначення – вантаж-100, вантаж-300 і т.д. Що ж означає ця назва і чому вона саме така?





Поява назв

Такі позначення виникли у період афганської війни. Поширилися вони, звичайно, в армійській сфері, і ними користуються досі. Насправді ці позначення є особливою системою кодів, які фіксуються на вантажах залежно від їхнього вмісту.

Необхідні були ці коди для того, щоб вміст вантажів не розголошувався, тримався в секреті. Адже тільки військовослужбовці могли справді знати із позначень, що всередині. У радянському союзі новини з Афганістану про перебіг війни по можливості трималися в суворій таємниці, щоб не підривати спокій населення країни.

Найпершим і лякаючим позначенням було і досі є вантаж-200. Таким кодом називалося транспортування солдатів, які віддали життя за батьківщину. Чому саме 200? Обґрунтування суто юридичне. Саме такий був номер наказу про запровадження військових перевезень. Також у цьому ж нормативному документі було закріплено вагову норму транспортованого загиблого, яка становила близько 200 кілограм.

«Живі» коди

Пізніше з’явилися й інші коди. Позначення та призначення деяких різняться залежно від джерел або мають кілька варіантів. Так, наприклад, під вантажем-300 малася на увазі загальна кількість поранених солдатів, яких транспортують із бойової зони.

Під кодом “вантаж-400” позначали кількість бійців, які отримали в результаті бойових дій контузії. У деяких джерелах до цього додається і число бійців, які отримали серйозні забиті місця. Чимось це позначення схоже на минуле, тому що солдата з контузією можна вважати і пораненим.

Вантаж-600 теж був пов’язаний із транспортуванням людей. Однак якщо всі минулі позначення стосувалися радянських солдатів, то цей код передбачав перевезення військовополонених.

Перевезення боєприпасів та інших предметів

Існував і код “вантаж-100”. Як правило, він означав бойові запаси. До цієї категорії входила зброя, бойові патрони, снаряди, міни різних типів і призначень, інакше кажучи — все, що можна висадити в повітря або чим можна було вистрілити.

Вантаж-500 має кілька варіантів. Деякі стверджують, що цей код мав на увазі число здорових бійців. Проте, як правило, вантажі з таким позначенням транспортували медикаменти та ліки для поранених.

Під позначенням “вантаж-700” перевозилося, власне кажучи, награбоване добро. Це були гроші, а також коштовності на кшталт золота та інших металів та виготовлених із них виробів.

Вантаж-800 — найсерйозніша і навіть найнебезпечніша категорія перевезень. Вміст даного коду – це особливі види зброї. Найчастіше — хімічна, будь-які види отруйної зброї чи зброї масового ураження.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿